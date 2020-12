Szoboszlai mit großer Vorfreude auf Leipzig

Fotostand / Wassmuth via www.imago-images.de

Dominik Szoboszlai muss sich noch etwas gedulden

In Deutschland hat man das Training mittlerweile wieder aufgenommen, bei RB Leipzig nimmt mit Dominik Szoboszlai auch ein Neuzugang die Arbeit auf, wenn auch noch individuell aktuell. Der Ungar freut sich auf den baldigen Saisonstart und seine kommenden Aufgaben beim Tabellendritten.

>> Der aktuelle Tabellenstand der deutschen Bundesliga

Mit Dominik Szoboszlai präsentierte RB Leipzig als bisher einziger deutsche Bundesligist einen millionenschweren Neuzugang. Der 20-jährige Ungar wechselte nach dreieinhalb Jahren von Red Bull Salzburg in die deutsche Bundesliga und vollzog damit den Schritt in eine Top-5-Liga. Momentan muss der flexible Mittelfeldspieler aber noch aufgrund der Corona-Vorschriften individuell trainieren, zudem dürfen neu verpflichtete Spieler erst nach dem 15. Spieltag zum Einsatz kommen, bisher sind 13 Partien gespielt.

"Kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen"

Das alles tut der Vorfreude von Dominik Szoboszlai nichts ab, der sich gegenüber dem "Kicker" sehr auf seine neue Herausforderung freut: "Ich freue mich, jetzt in Leipzig zu sein, das Team schnell kennenzulernen und kann es kaum erwarten, das erste Mal mit den neuen Kollegen auf dem Platz zu stehen."

We are 🔙 ⚽🙌



Heute auch auf dem Trainingsplatz: Winter-Neuzugang Dominik #Szoboszlai. pic.twitter.com/TT1nl1SJhG — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 29. Dezember 2020

Heißt es für die neue Nummer 17 der Leipziger zwar noch warten, so kann er sich zumindest gut in der neuen Stadt und im Vereinsumfeld einleben, ehe er auch sportlich ins Geschehen eingreifen kann. Nach zwölf Scorerpunkten aus ebenso vielen Ligaspiele kommt das ungarische Ausnahmetalent jedenfalls mit viel Motivation und Selbstbewusstsein nach Sachsen, wo er sich bisher sehr gut aufgehoben fühlt: "Ich wurde in Leipzig bislang super aufgenommen!"

Ein sich wohl-fühlender Dominik Szoboszlai wird auch sehr wichtig sein, wie man anhand seiner Leistungen in Salzburg gesehen hat. Dann darf man sich in Leipzig schon die Hände nach dem nächsten Goldjungen reiben.

red