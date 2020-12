Nimmt der AC Mailand Abstand von Schalke-Profi Kabak?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ozan Kabak gilt beim FC Schalke 04 als Verkaufskandidat

Schon seit mehreren Monaten wird der AC Mailand mit Ozan Kabak vom FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Die Königsblauen könnten die Transfereinnahmen dringend gebrauchen. Doch nun haben die Italiener offenbar eine Alternative im Blick.

Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" steht Mohamed Simakan ganz oben auf der Mailänder Liste. Demnach ist Schalke-Profi Kabak nur noch eine potenzielle Zweitlösung.

Besonders Simakans Flexibilität hat den Tabellenführer der Serie A demnach überzeugt, schließlich ist der 20-Jährige als Innen- und Rechtsverteidiger einsetzbar.

Beim französischen Erstligisten RC Strasbourg ist Simakan unangefochtener Stammspieler. In der laufenden Saison absolvierte der Defensivspezialist, der ein Arbeitspapier bis 2023 besitzt, alle 17 Pflichtspiele in der Startelf.

Neben Simakan gelten Matteo Lovato von Hellas Verona und Schalkes Ozan Kabak als Alternativen. Noch vor wenigen Wochen war der junge türkische Nationalspieler noch Milans Wunschspieler Nummer eins. Bereits im Sommer wagte der AC Mailand einen ersten Anlauf.

FC Schalke 04 braucht dringend Geld

"Mailand hat ganz zum Schluss der Transferperiode im Sommer angeklopft, was für uns nicht in Frage kam", hatte S04-Sportvorstand Jochen Schneider der "WAZ" verraten.

Die kolportierte Ablösesumme von etwas weniger als 15 Millionen Euro würde dem wirtschaftlich angeschlagenen FC Schalke 04 jedoch extrem helfen, weshalb ein baldiger Abschied keinesfalls ausgeschlossen wird. "Wir befinden uns weiter in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, was man ja auch daran sieht, dass diese Saison vielleicht ganz ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss. Da kann und will ich nichts ausschließen", sagte Schneider zu einem möglichen Verkauf.

In dieser Saison absolvierte Kabak bislang acht Pflichtspiele für das abstiegsbedrohte Bundesliga-Schlusslicht. Zuletzt wurde der 20-Jährige, dessen Vertrag bis 2024 datiert ist, auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.