Die Uhr tickt: Wer wird der neue Ried-Coach?

Wer wird neuer Trainer der SV Ried?

Bei der SV Ried steht man nach der Beurlaubung von Cheftrainer Gerald Baumgartner immer noch ohne Coach für die weitere Saison da. Interimtrainer Gerhard Schweitzer bleibt im Rennen, Ronald Brunmayr und Thomas Grumser gelten als weitere Kandidaten. Das neue Jahr steht vor der Tür und die Uhr tickt für die SV Ried.

Noch immer ist man bei der SV Ried auf der Suche nach einem Nachfolger für den beurlaubten Gerald Baumgartner. Das Jahr 2020 geht zu Ende, am 4. Jänner steht der Trainingsauftakt an, doch wer diesen leiten wird, ist momentan noch unklar. Wie die "OÖ Nachrichten" berichten, scheinen der aktuelle Interimscoach und langjährige Co-Trainer Gerhard Schweitzer, Blau-Weiß Linz-Trainer Ronald Brunmayr und der ehemalige Wacker Innsbruck-Übungsleiter Thomas Grumser die Topkandidaten auf den vakanten Trainerstuhl in Ried zu sein. Ob es einer von den dreien wird, ist unklar.

Sportkoordinator gefunden

Vor Weihnachten äußerte sich SV Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger in den "OÖ Nachrichten" zur Trainersuche: "Wir haben uns auf einige Kandidaten verständigt, mit denen wir uns jetzt intensiv austauschen wollen. Es wurden schon konkrete Gespräche geführt. Ob noch vor den Weihnachtsfeiertagen eine Entscheidung fällt, steht in den Sternen. Wir nehmen uns lieber einen Tag mehr Zeit. Klar ist, dass wir einen Vertragsabschluss vor dem Jahreswechsel anstreben."

Beim der Aktie Brunmayr wird es ohnehin schwierig, hat dessen derzeitiger Klub Blau-Weiß Linz doch klar kommuniziert, dass er einen längerfristigen Vertrag besitzt und auch seine Zukunft beim Zweitligisten sieht. Auch an Blau-Weiß Sportdirektor Tino Wawra soll es Interesse aus dem Innviertel gegeben haben.

Zwei Tage bleiben den Riedern noch zum Jahreswechsel, die Uhr tickt im Innviertel und aktuell gibt es noch keinen Neuzugang auf der Trainerposition zu vermelden. Jedenfalls dürfte mit Wolfgang Fiala, dem aktuellen sportlichen Leiter der Rieder Akademie, zumindest ein Nachfolger für die Position des Sportkoordinators beim Bundesligisten gefunden sein.

red