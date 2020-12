HSV-Leistungsträger vor Vertragsverlängerung

via www.imago-images.de

Stephan Ambrosius (r.) bleibt dem HSV wohl erhalten

Bereits seit seiner Jugend spielt Stephan Ambrosius für den Hamburger SV. Auch in den kommenden Jahren möchte der 22-Jährige für den HSV auflaufen. Eine Vertragsverlängerung steht kurz bevor.

"Mein Berater ist im engeren Austausch mit dem Verein. Als gebürtiger Hamburger ist es das Beste, für den HSV zu spielen", bestätigte Ambrosius gegenüber "Bild". Das aktuelle Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus. Der neue Vertrag soll bis 2024 gültig sein.

Der Innenverteidiger wechselte einst als Jugendspieler vom FC St. Pauli zu den Rothosen und durchlief dort die Abteilungen ab der U17. Nach vielen Verletzungen ist Ambrosius in dieser Saison eine wichtige Säule beim HSV. So absolvierte der Abwehrspieler in 2020/21 bislang zehn Zweitliga-Spiele für den Traditionsverein.

Nach zwei tristen Jahren in der 2. Bundesliga möchten die Hamburger dieser Spielzeit zurück in das Oberhaus. "Mein Traum ist es, mit dem HSV aufzusteigen", sagte Ambrosius: "Jeder im Verein weiß, dass wir demütig bleiben sollten und immer 100 Prozent geben müssen. Wenn uns das gelingt, sind wir so stark, dass nichts dagegen sprechen sollte."

HSV-Profi Stephan Ambrosius hofft auf U21-EM

Durch seine starken Leistungen schaffte das Eigengewächs im November den Sprung in die deutsche U21-Nationalmannschaft. Die Junioren-Europameisterschaft im kommenden Sommer hat der HSV-Profi fest im Blick: "Es wäre eine schöne Sache, bei so einem Turnier dabei zu sein. Ich gebe Gas, dann wird man sehen, ob der Trainer (Stefan Kuntz, Anm. d. Red.) sich für mich entscheidet."

Zuletzt buhlte auch der ghanaische Fußball-Verband um Ambrosius' Dienste. "Ich habe eine engere Verbindung nach Ghana. Als ich jünger war, war ich öfter dort", erklärte der Hamburger: "Sieben, acht Mal. Ich habe da viele Familienangehörige. Mein Vater ist häufig in Ghana, meine Mutter normalerweise auch zwei Mal im Jahr."

Einen endgültigen Entschluss habe Ambrosius noch nicht getroffen. "Ich habe mich vorerst für Deutschland entschieden. Es wäre aber falsch, eine Option auszuschließen", verriet der Defensivspezialist, der mit dem HSV nach der Winterspause auf Jahn Regensburg trifft.