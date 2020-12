Muslic wird offenbar neuer Chefcoach in Ried

GEPA pictures/ Christian Ort

Miron Muslic steht angeblich vor einer Rückkehr nach Ried

Die Frage um den offenen Trainerposten bei der SV Ried ist offenbar beantwortet. Laut Infos von "Sky" haben sich die Innviertler mit dem aktuellen FAC-Coach Miron Muslic auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Für Muslic wäre es eine Rückkehr, war er doch schon im Nachwuchs der Rieder tätig.

Seit der Entlassung von Gerald Baumgartner war die Position des Cheftrainers bei der SV Ried vakant. Nun soll offenbar ein Nachfolger gefunden worden sein, wie "Sky" berichtet. Dabei soll es sich um den aktuellen FAC-Trainer Miron Muslic handeln, der bereits als Coach im Nachwuchs der Rieder aktiv war und im November 2018 sogar für ein Spiel interimistisch bei den Profis auf der Bank saß, ehe Gerald Baumgartner übernahm.

Die Entscheidung ist wohl gefallen: Miron #Muslic soll der neue Cheftrainer bei der @svried1912 werden. Eine Bestätigung der #SVR steht noch aus. #SkyBuliAT #inundaut — Otto Rosenauer (@Sky_OttoR) 30. Dezember 2020

Offiziell wurde bisher noch nichts von der SV Ried bestätigt, aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit scheint ein Transfer aber durchaus Sinn zu machen. Zudem betrieb Muslic in der bisherigen 2. Liga-Saison Werbung in eigener Sache, holte mit dem FAC in 13 Runden 17 Punkte und liegt mit dem Wiener Klub auf dem guten neunten Tabellenplatz.

Aktuell nimmt der 38-Jährige am UEFA-Pro-Lizenz-Kurs teil, er ist seit Anfang August Cheftrainer in Floridsdorf und hat dort noch Vertrag bis Sommer 2021, würde dementsprechend auch eine Ablöse kosten.

red