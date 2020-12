Barça-Präsi-Kandidat heiß auf Håland

APA (AP)

Erling Håland soll im Fokus des Barcelona-Präsidentschaftskandidaten stehen

Der FC Barcelona könnte im kommenden Jahr versuchen, Borussia Dortmunds Jungstar Erling Håland zu verpflichten. Mit dieser Aussage geht einer der aussichtsreichen Bewerber um das Präsidentenamt beim FC Barcelona, Emili Rousaud, in die für den 24. Jänner angesetzte club-interne Wahl. Wegen der Coronakrise könnte der Termin aber noch verschoben werden.

Rousauds Kandidat für das Amt des Sportdirektors, Josep Maria Minguella, sagte am Mittwoch laut Sportzeitung "AS" über den 20-jährigen Norweger: "Wir kennen alle Bedingungen, und wenn wir (die Wahl) gewinnen, werden wir am nächsten Tag (Hålands Berater) Mino Raiola anrufen und die Bedingungen akzeptieren. Das haben wir ihm schon gesagt."

Kann sich Barcelona Håland leisten?

Die Sportzeitung "Marca" schrieb, Minguella habe einen "Vorvertrag" mit Raiola über den Ex-Salzburg-Stürmer. Fraglich ist allerdings, ob sich der durch die Coronakrise nicht nur sportlich, sondern auch finanziell angeschlagene Verein Håland überhaupt leisten könnte.

