Die ungewisse Zukunft des Marcel Sabitzer

Wohin führt der Weg von Marcel Sabitzer?

Bleibt er oder geht er? Bei RB Leipzig ist Marcel Sabitzer nicht nur zum Kapitän, sondern generell zu einer unverzichtbaren Größe in der Offensive herangewachsen und soll durch seine konstanten Leistungen das Interesse anderer Topklubs auf sich gezogen haben. Widersteht er den Angeboten oder folgt bald der nächste Karriereschritt?

Die Gerüchte um einen Transfer von Marcel Sabitzer halten sich hartnäckig. Wurde zuletzt um ein größeres Interesse von Tottenham Hotspur berichtet und dieses auch von Leipzig-Spordirektor Markus Krösche bestätigt, bringt nun der französische Sportjournalist Juliens Laurens im Podcast "Gab & Juls Show" mit dem Arsenal FC einen weiteren Klubs aus London ins Gespräch. So soll Mikel Arteta den flexiblen Mittelfeldspieler als Transferziel ausgegeben haben, auch andere Premier League-Klubs sollen Interesse haben, konkrete Namen werden vom französischen Sportjournalisten aber nicht genannt.

Hat Sabitzer selbst um Freigabe gebeten?

Fakt ist: Marcel Sabitzer hat noch bis Sommer 2022 Vertrag bei RB Leipzig, im Frühjahr will man sich dann auch zusammensetzen, um über die weitere Zukunft zu diskutieren. Doch will der ÖFB-Legionär selbst in Sachsen bleiben oder doch den nächsten Schritt wagen? So will der türkische Journalist Ekrem Knur laut "rblive.de" erfahren haben, dass der amtierende Kapitän selbst seinen Verein gebeten hat, den Wechsel zu den von Jose Mourinho trainierten "Spurs" auszuverhandeln.

Dabei bezieht er sich auch auf Aussagen von Markus Krösche, der zuletzt im Gespräch mit der "Bild" meinte: "Er hat eine super Entwicklung gemacht. Klar, dass das auch anderen Clubs auffällt. Man wird sehen, wie er sich seine Zukunft vorstellt."

Marcel Sabitzer hat es somit in der eigenen Hand. Bleibt er als Kapitän bei RB Leipzig oder wagt er den nächsten Schritt in eine weitere Topliga? Interesse gibt es jedenfalls genug und Stress hat der ÖFB-Kicker ja auch keinen.

