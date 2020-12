Kahn nennt sein Ziel mit dem FC Bayern

Peter Schatz

Oliver Kahn (l.) folgt beim FC Bayern auf Karl-Heinz Rummenigge (r.)

Karl-Heinz Rummenigge hört 2021 beim FC Bayern auf. Mit Oliver Kahn hat der Rekordmeister schon den Nachfolger für den Posten des Vorstandsvorsitzenden in den eigenen Reihen. Nun hat der "Titan" über seine neue Aufgabe gesprochen.

"Die Staffelübergabe ist in vollem Gange und wird Ende 2021 einen nahtlosen Übergang zur Folge haben. Dieses Amt und die zukünftige Aufgabe sind eine große Ehre für mich", sagte Kahn im Vereinsmagazin "51".

Dabei formulierte der 51-Jährige ein klares Vorhaben. "Diesen Verein so aufzustellen, dass er auch in Zukunft die größten Erfolge feiern kann und dabei ein integrativer Teil der Gesellschaft bleibt, ist das oberste Ziel von uns allen", verriet Kahn.

Nach seiner aktiven Karriere beim FC Bayern war der ehemalige TV-Experte im vergangenen Januar zu den Münchnern zurückgekehrt, seither sitzt er im Vorstand.

"Für mich persönlich war bereits 2020 ein Jahr der Veränderung mit vielen Herausforderungen und neuen Eindrücken – in einem mir glücklicherweise sehr vertrauten Umfeld", blickte Kahn zurück.

FC Bayern hat "ein kompetentes Team"

Dank des Triple-Gewinns erlebte der FC Bayern ein sportlich extrem erfolgreiches Jahr 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie kämpft der Profi-Fußball jedoch mit finanziellen Einbußen.

"Man darf durch die kurzfristigen Herausforderungen, denen man sich intensiv widmen muss, nicht den Blick auf die Zukunft vernachlässigen", mahnte der Ex-Torhüter. Der FC Bayern habe aber "ein kompetentes Team".

Die Eingewöhnung scheint Kahn nicht schwer gefallen zu sein. "An erster Stelle habe ich mich gefreut, meine neuen Kollegen und Mitarbeiter beim FC Bayern kennenzulernen", sagte Kahn zu seiner Rückkehr: "Denn nur durch deren Unterstützung war es möglich, dass ich mir in so kurzer Zeit ein detailliertes und tiefes Verständnis über die stark gewachsenen Strukturen des Klubs verschaffen konnte."