Schalke-Youngster verhandelt mit England-Klub

Ahmed Kutucu (l.) und Rabbi Matondo könnten den FC Schalke 04 verlassen

Um dem neuen Trainer Christian Gross nach Sead Kolasinac weitere Neuzugänge zur Verfügung stellen zu können, will der FC Schalke 04 seinen Gehaltsetat entlasten. Im Winter sollen gleich zwei junge Offensivspieler den Revierklub verlassen. Bei einem davon, Rabbi Matondo, wird es nun offenbar ernst.

Laut "Daily Mail" steht der 20-Jährige kurz vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten Stoke City. Die Gespräche sollen bereits intensiv laufen. Angedacht ist eine Leihe bis Saisonende.

Zuvor hatte "WalesOnline" vermeldet, dass Matondo auch bei Brighton & Hove Albion, Crystal Palace sowie AFC Bournemouth und FC Watford im Fokus steht. Darüber hinaus soll Atalanta Bergamo die Fühler nach dem 20-jährigen Waliser ausgestreckt haben. Allerdings sei ein Wechsel in die Serie A aufgrund der Brexit-Auswirkungen unwahrscheinlich, heißt es.

Anfang 2019 war Matondo für rund neun Millionen Euro von Manchester City zu Schalke gewechselt. Bei den Königsblauen wartet der Flügelstürmer jedoch noch auf seinen Durchbruch.

In der laufenden Saison absolvierte er bislang nur drei Pflichtspiele, ein Scorerpunkt gelang ihm dabei nicht. Eine Leihe erscheint deshalb sinnvoll.

FC Schalke 04: Ahmed Kutucu vor Leih-Wechsel mit Kaufoption?

Laut "Bild" handelt gilt auch Ahmet Kutucu als Streichkandidat und soll zunächst auf Leihbasis wechseln. Schalke will so einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag einsparen und diesen lieber in das Salär neuer Spieler investieren.

Kutucu wird nach Informationen des türkischen Portals "NTVSpor" von Fenerbahce umworben. Die Istanbuler möchten den 20-Jährigen zwar zunächst ausleihen. Gleichzeitig soll aber eine Kaufoption vereinbart werden - womöglich in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

"Fussballtransfers.com" bestätigt den Bericht von "NTVSpor", weiß jedoch zusätzlich auch vom Interesse von Istanbul-Rivale Besiktas.

Kutucu war 2011 von Rot-Weiss Essen nach Gelsenkirchen gewechselt, wo der zweifache türkische Nationalspieler alle Schalker Jugendmannschaften durchlief und schließlich seine ersten Gehversuche in der Bundesliga machte. In dieser Saison sammelte der Stürmer jedoch erst 88 Minuten Einsatzzeit bei den Profis - zu wenig für die Verantwortlichen und Kutucu, der bei den S04-Fans aufgrund seines königsblauen Werdegangs allerdings durchaus beliebt ist.