Bei 96 aussortiert: Holt Schalke jetzt Korb?

Thema beim FC Schalke 04: Julian Korb

In nahezu allen Mannschaftsteilen benötigt der FC Schalke 04 Verstärkungen, um die Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga am Leben zu halten. Allerdings sind die finanziellen Möglichkeiten der Königsblauen überschaubar. Ein derzeit vertragsloser Ex-U21-Nationalspieler soll daher in den Fokus gerückt sein.

So berichtet "Bild" von Schalker Gedankenspielen um Julian Korb, der nach seinem Aus bei Hannover 96 auf Vereinssuche und daher ablösefrei ist.

Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger lebt aktuell in seiner Geburtsstadt Essen, der Weg nach Gelsenkirchen wäre folglich nicht weit.

Für Gladbach und 96 kam der Abwehrmann insgesamt 166 Mal in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. Im Trikot der Fohlen sammelte er einst auch internationale Erfahrung, lief zehn Mal in der Champions- und sieben Mal in der Europa League auf.

Ob Korb in der Lage wäre, dem FC Schalke sofort zu helfen, darf mangels Spielpraxis jedoch bezweifelt werden. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte er Ende Juni 2020.

Eine Anfrage von sport.de an Korbs Berater blieb bislang unbeantwortet.

Gross und Uth hoffen auf frische Kräfte für den FC Schalke

Für den neuen Trainer Christian Gross, der Manuel Baum unlängst als Übungsleiter abgelöst hatte, ist das Anforderungsprofil klar.

"Auf den Außenpositionen brauchen wir druckvolle Spieler, die torgefährlich sind. Jochen Schneider versucht dahingehend das Unmögliche, weil finanziell einfach Engpässe da sind. Ich hoffe, wir können noch einen Spieler verpflichten, der schon Persönlichkeit hat und nicht noch ausgebildet werden muss", so der Schweizer.

Neben einem Außenverteidiger fahnden die S04-Verantwortlichen augenblicklich nach einem physisch starken Mittelstürmer. Konkrete Namen sind bislang nicht bekannt.

Fakt ist, dass auch innerhalb der Mannschaft die Rufe nach Verstärkungen lauter werden. Nach der jüngsten 0:3-Pleite in Berlin richtete Angreifer Mark Uth einen dringenden Appell an die Klubführung: "Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt tätig werden. Wir brauchen Spieler, die uns sofort helfen."