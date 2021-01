"Kein Charakter": Effenberg schießt gegen Schalke

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Stefan Effenberg hat kaum noch Hoffnung für den FC Schalke

Der Nächste, bitte: Nach Lothar Matthäus, Sandro Wagner und Dietmar Hamann hat nun auch Ex-Nationalspieler und TV-Experte Stefan Effenberg den FC Schalke scharf kritisiert. Bei den Knappen vermisst der "Tiger" vor allem eins: grundlegende Tugenden.

"In der jetzigen Situation geht es nur darum, die Zweikämpfe zu führen und eklig zu sein - mehr nicht", glaubt Effenberg, dass sich der FC Schalke dringend auf die "einfachen" Dinge des Fußballs konzentrieren sollte. Nur, führte der Ex-Profi in seiner "sport1"-Kolumne weiter aus, "was nicht sein kann, ist, dass du unten drinstehst und die laufschwächste Mannschaft bist. Deswegen wundert mich auch nicht, dass Schalke unten nicht rauskommt."

Schon seit Monaten laufe in Gelsenkirchen einiges schief, konstatierte der TV-Experte und ehemalige Paderborn-Trainer. Mittlerweile würden auch noch "Grundtugenden wie Einsatzwillen" fehlen. "Jede Mannschaft und jeder Spieler hat Charakter - aber das sehe ich alles nicht bei Schalke", kritisierte Effenberg die Knappen-Mannschaft.

Effenberg schießt gegen Uth: "Das macht man nicht"

Mit Mark Uth nahm sich "Effe" auch einen Spieler zur Brust, der mit seiner öffentlichen und offensiven Transferforderung am Wochenende für Schlagzeilen sorgte. "Das macht man nicht! Du schießt ja damit auch direkt gegen deine Mitspieler und die Vereinsverantwortlichen", urteilte Effenberg über die Aussagen des Schalker Stürmers.

Auch ein mögliches Comeback von Clemens Tönnies - in welcher Form auch immer - löst beim Ex-Nationalspieler Unbehagen aus: "Ich glaube, dass sich Tönnies eher öffentlich reinwaschen will, nach allem, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Das wird aber alles nicht reichen." Der FC Schalke habe auch ohne Tönnies schon "so viele Baustellen".

Mit gemischten Gefühlen nimmt Effenberg die Verpflichtung von Sead Kolasinac wahr. "Ob ein Linksverteidiger die Rettung bringt?", fragte der Ex-Profi, der glaubt: "Ein zentraler Spieler, ein Sechser oder Achter oder ein starker Stürmer würde da mehr bewegen."