Matthäus: Bayern-Bank schwächer als beim BVB

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Ist die Bank des FC Bayern zu schwach?

Lothar Matthäus hat mit Aussagen über die Ersatzspieler des FC Bayern München überrascht. Laut dem 59-Jährigen haben BVB und RB Leipzig die bessere Bank.

Nicht nur sportlich, sondern auch mit Blick auf den Kadermarktwerkt ist der FC Bayern seinen ärgsten Widersachern in der Fußball-Bundesliga - Borussia Dortmund und RB Leipzig - weit voraus. Fast 900 Millionen Euro misst das Volumen der Münchner laut Transfermarkt.de, der BVB (gut 600 Millionen Euro) und RB Leipzig (gut 550 Millionen Euro) liegen weit darunter.

Dennoch glaubt Rekordnationalspieler Matthäus, dass der Rekordmeister lediglich 14 Top-Spieler im Team hat, welche mehr oder weniger allein für den Triple-Gewinn im Jahr 2020 verantwortlich waren. "Was dahinter kommt, ist in der Breite qualitativ nicht so stark wie die Bank von Borussia Dortmund oder RB Leipzig auf nationaler Ebene", erklärte der "Sky"-Experte in seiner Kolumne.

Auch andere Top-Klubs in Europa seien in der Breite etwas besser besetzt, so der 59-Jährige weiter. "Das ist überhaupt keine Kritik, aber doch eine Feststellung. Es ist aktuell kein Problem für die Bayern, kann aber zu einem werden", laut Matthäus.

Solange sich keiner aus der ersten Reihe verletzte, sei alles in Ordnung. Dann sind die Münchner für den Rekordnationalspieler automatisch der Favorit auf sämtliche Titel.

Matthäus: Das ist keine Kritik an der Kaderplanung des FC Bayern

"Problematisch wird es aber dann, wenn im Frühjahr Leistungsträger länger ausfallen sollten. Dann ist wenig adäquater Ersatz da. Von den Neuzugängen - Eric-Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa, Tanguy Nianzou, Alexander Nübel, Bouna Sarr und Leroy Sané - hätten lediglich die beiden Letztgenannten ein paar Mal über 90 Minuten auf dem Platz stehen dürfen.

Seine Analyse sei nicht negativ in Richtung von Bayerns Kaderplanung zu verstehen, betonte Matthäus. "Mir fällt nur auf, dass sie auch in dieser Saison einen absoluten Weltklasse-Kader haben, der jedoch ab der Nummer 15 deutlich abfällt."

Der BVB hingegen könnte Spieler wie Julian Brandt, Emre Can oder Jude Bellingham von der Bank bringen.

Andererseits seien auch die Vorteile zu sehen. "Denn wenn die Bayern ihren Triple-Kader mit noch mehr Weltstars aufgefüllt hätten, wäre Unruhe vorprogrammiert."

Man müsse nun allerdings hoffen, dass sich keiner verletzt, damit nicht ins Gewicht falle, dass "Charakter-Spieler" wie Matthäus die abgewanderten Thiago, Coutinho und Ivan Perisic nennt, nicht adäquat ersetzt wurden.

"Das kann, wie in der Vergangenheit öfter geschehen, ein Champions-League-Finale oder gar den Titel kosten. Die Belastung in dieser Saison ist bei Bayern so hoch wie nie zuvor", mahnte der TV-Experte.