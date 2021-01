Hartberg mit Interesse an Schmerböck

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Für Marc Andre Schmerböck könnte es in der Steiermark weitergehen

Beim TSV Hartberg könnte sich im Winter in Sachen Transfers etwas tun. Wie die "Kleine Zeitung" schreibt, wollen die Steirer Offensivspieler Marc Andre Schmerböck von Ligakonkurrent Wolfsberger AC verpflichten. Bei den Kärntner hat der 26-Jährige keine Zukunft mehr, erste Gespräche sollen schon stattgefunden haben.

>> Die Vereinsstatistik von Marc Andre Schmerböck in der weltfussball-Datenbank

Bedient sich der TSV Hartberg bei einem Ligakonkurrenten? Einem Bericht der "Kleinen Zeitung" zufolge, ist man in der Steiermark stark an den Diensten von Offensivspieler Marc Andre Schmerböck interessiert, der beim Wolfsberger AC keine Zukunft mehr hat. Der 26-Jährige brachte es in der aktuellen Saison auf gerade einmal drei Bundesligaeinsätze, in keinem davon stand er in der Startelf.

"Großes Interesse" aus Hartberg

In Hartberg ist man aber von den Qualitäten von Schmerböck überzeugt, wie Obmann Erich Korherr sagt: "Wir haben großes Interesse und schauen was machbar ist. Es gab bereits ein Telefongespräch. In den kommenden Tagen werden wir sehen, ob wir eine Einigung finden."

Bevor wir bereits am 23.01 unser erstes Bundesligaspiel im Jahr 2021 bestreiten, absolviert unsere Mannschaft ein Trainingslager in Slowenien sowie 3 Testspiele gegen Mannschaften aus der #LigaZwa. #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/WqwLGypZF5 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) 2. Januar 2021

Marc Andre Schmerböck kickt seit Sommer 2018 beim WAC und überzeugte in seiner Debütsaison mit sechs Toren in 17 Spielen, verlor aber bereits in der vergangenen Saison seinen Stammplatz bei den Kärntnern. Der ehemalige Nachwuchsspieler von Sturm Graz kommt bisher auf 116 Bundesligaspiele, in denen ihm 21 Tore gelangen.

red