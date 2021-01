Lautern räumt auf: Quartett auf der Streichliste

Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Der 1. FC Kaiserslautern schwebt in Abstiegsgefahr

Zweieinhalb Jahre nach dem Abstieg ist der 1. FC Kaiserslautern weiter denn je von einer Rückkehr in die 2. Bundesliga entfernt. Um den Worst Case in Form eines Absturzes in die Regionalliga abzuwenden, wollen die Roten Teufel nun vor allem auf dem Transfermarkt aktiv werden.

17 Spiele, nur drei Siege, 18 Punkte und Platz 15: Der 1. FC Kaiserslautern steht vor dem Wiederbeginn der 3. Liga mächtig unter Druck. "Verlieren verboten" heißt es für die Pfälzer schon direkt im ersten Spiel gegen Viktoria Köln am Samstag. Anschließend warten mit Verl und Tabellenführer Dresden zwei weitere knackige Aufgaben auf das Team von Jeff Saibene.

Damit Saibene und sein Stab das Ruder noch einmal herumreißen und den FCK in sichere Gefilde führen können, soll der Kader in den nächsten Wochen umfangreich verändert werden. Das zumindest will die "Sport Bild" erfahren haben, die sich dabei auf ein Präsentationspapier von Sportchef Boris Notzon beruft.

Quartett soll Kaiserslautern verlassen

Zunächst sollen demnach mit Jonas Scholz, Luca Jensen, Mohamed Morabet und Lucas Röser vier Reservisten aus dem Kader gestrichen werden. Ob das Quartett verkauft, verliehen oder schlicht in die U21 degradiert wird, spielt dabei angeblich keine Rolle. Sie sollen in jedem Fall Platz für Neuzugänge schaffen.

Gesucht wird in Kaiserslautern ein "offensiver Tempospieler". Welche Kandidaten dafür infrage kommen, ist noch nicht bekannt. Zudem soll auch das Trainerteam um Saibene um einen weiteren Co-Trainer ergänzt werden. Einen (nicht genannten) Wunschkandidaten gibt es schon, dieser ist jedoch erst im Sommer verfügbar.

Weitere Veränderungen stehen den Roten Teufeln in der Nachwuchsabteilung ins Haus. Hier sollen ehemalige Klub-Größen wie Harry Koch und Thomas Riedl künftig in die Arbeit mit der Jugend eingebunden werden.