Bundesliga ohne Fans frustriert Watzke und Co.

Valeria Witters - Witters Sportp

Wann kommen die Fans zurück in die Stadien?

Wenn Hans-Joachim Watzke in diesen Zeiten an den Wochenenden auf die leeren Ränge im Dortmunder Stadion blickt, fühlt er sich elend. "Mittlerweile deprimiert mich die Atmosphäre von Monat zu Monat mehr", sagte der BVB-Boss dem "kicker": "Es fehlt so viel von dem, was dich als Fußballfan ja auch ein Stück weit süchtig macht." Diese triste Stimmung bei den Bundesliga-Spielen? "Grauenvoll."

Wie so viele im Fußball sehnt nicht nur Watzke die Rückkehr der Fans ins Stadion herbei. "Das sollte dann ein Tag sein, den man gemeinsam ausgelassen feiert und an dem es vielleicht gar nicht so darauf ankommt, welches Team als Sieger vom Platz geht", sagte Marco Rose, Trainer von Borussia Mönchengladbach, zuletzt dem "Sportbuzzer": "Gewonnen hätten dann endlich wieder alle Fußballfans und der Fußball per se." Und Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sagte der "Abendzeitung": "Fußball ohne Fans macht einfach weniger Spaß. Wir sitzen im Stadion mit 15 Leuten, das ist schon eine traurige Veranstaltung."

Doch auch wenn die Impfkampagne langsam anrollt, sind wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus volle Stadien und Party auf den Rängen auf absehbare Zeit schlicht nicht vorstellbar. Einige Klubs hoffen ab Ostern auf Fans, andere gehen davon aus, dass vielleicht im Mai Zuschauer kommen dürfen - zumindest teilweise.

Bundesliga verliert 650 Millionen Euro

"Als wir zwischendurch gegen Gladbach und Freiburg jeweils um die 10.000 Zuschauer im Stadion hatten, hatte ich vor Freude Tränen in den Augen - und viele andere auch", sagte Watzke wehmütig: "Aber es hilft nicht zu lamentieren." Schließlich ist der Fußball mit seinen Geisterspielen und den dadurch gesicherten TV-Millionen bisher ja auch recht gut durch die Krise gekommen, dennoch brechen Woche für Woche natürlich massiv Einnahmen weg.

"Die wirtschaftliche Dimension der COVID-19-Pandemie wird erst sukzessive sichtbar werden in den nächsten Monaten und Jahren", sagte Watzke, der Fan-Ausschluss treffe den BVB besonders hart: "Es gibt in Europa keinen anderen Verein, dem im Schnitt 81.365 Zuschauer weggebrochen sind."

Weil in dieser Saison praktisch mit einem Gesamtausfall der Zuschauereinnahmen zu rechnen sei, geht DFL-Chef Christian Seifert für die gesamte Bundesliga von einem Umsatz-Verlust von 650 Millionen Euro aus, wie er im Dezember sagte.

Auch Bayern erleidet "großen finanziellen Schaden"

Selbst beim Branchenprimus Bayern München sitzt das Geld wegen Corona nicht mehr so locker. Bei "15 bis 20 Heimspielen ohne Zuschauer entsteht ein großer finanzieller Schaden", sagte Rummenigge, große Einkäufe wie etwa bei Leroy Sane sind wohl erst einmal nicht mehr möglich: "Wir werden im nächsten Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Transfers tätigen können, die vor der Corona-Zeit noch möglich waren."

Ein Ende der Krise und die Rückkehr der Fans ist nicht absehbar, aber immerhin zeigten die TV-Quoten laut Watzke, dass "der Fußball den Menschen in dieser schwierigen Zeit zumindest ein wenig Ablenkung und Freude schenken kann."