Medien: Musiala verlängert beim FC Bayern

Frank Hoermann / SVEN SIMON

Musiala bleibt dem FC Bayern wohl treu

Der FC Bayern hat offenbar eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt. "Sky"-Informationen zufolge hat der deutsche Rekordmeister Supertalent Jamal Musiala von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung überzeugt.

Obwohl sich in den letzten Wochen auch zahlreiche englische Topklubs um Jamal Musiala bemüht haben, wird der Youngster dem FC Bayern offenbar treu bleiben. Laut "Sky" verlängert der 17-Jährige seinen Vertrag in München schon sehr zeitnah bis 2025. Ende Februar, pünktlich zu Musialas 18. Geburtstag, soll die Unterschrift erfolgen.

Zwar gebe zwischen den Beteiligten noch "ein paar Probleme", bis zum vereinbarten Termin Ende Februar sollen diese aber gelöst sein, berichtet der TV-Sender. Musialas aktueller Vertrag in München ist noch bis zum Juni 2022 datiert.

Musiala "in zwei, drei Jahren ein Top-Spieler"

Wie wichtig der 17-Jährige in Zukunft für den FC Bayern sein kann, hob Kingsley Coman zuletzt im Gespräch mit der "Sport Bild" hervor. "Jamal ist sehr, sehr gut, er hat viel Talent. Jamal erinnert mich an mich selbst, als ich ein Prof wurde. Ich gebe ihm ab und zu Tipps. Ich glaube, dass Jamal in zwei, drei Jahren ein Top-Spieler ist", sagte der Franzose.

Auch Hansi Flick war in der Vergangenheit voll des Lobes für das Supertalent. "Jamal spielt in München in einer Mannschaft gespickt mit Top-Spielern. Und bei diesen Spielern ist er hochgeschätzt", schwärmte der Trainer, der Musiala in der aktuellen Saison bereits in 15 Pflichtspielen (drei Tore) einsetzte.

Der Verbleib des Offensivspielers war zuletzt mehrfach infrage gestellt worden, da zahlreiche englische Topklubs mit einer Verpflichtung Musialas in Verbindung gebracht wurden. Als Interessenten wurden die üblichen Verdächtigen aus Liverpool, London und Manchester gehandelt.