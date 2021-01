Zu kompliziert? Top-Klub soll an Tuchel zweifeln

Andrew Yates via www.imago-images.de

Thomas Tuchel war zuletzt Coach von Paris Saint-Germain

Ende 2020 bestätigte Paris Saint-Germain die Trennung von Coach Thomas Tuchel, unlängst übernahm Mauricio Pochettino die Geschicke vom ehemaligen BVB-Coach. Seitdem wird spekuliert, wo Tuchel demnächst sein Glück versuchen wird. Der FC Chelsea galt lange als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung. Bei den Blues sollen sich allerdings Zweifel breitgemacht haben.

Angeblich hadert man beim FC Chelsea mit der Personalie Tuchel, da man in der jüngeren Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit José Mourinho und Antonio Conte gemacht hat. Das berichtet der "Telegraph". In London fürchtet man, dass Tuchel, ebenso wie seine prominenten Vorgänger, als Typ "zu kompliziert" sei, so der Bericht.

Konkret sollen Vorbehalte existieren, Tuchel könne im Verein zu sehr anecken und die Fans mit seiner Art nicht auf seine Seite ziehen können. Grundlage hierfür sind die zurückliegenden Stationen des 47-Jährigen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke enthüllte im November 2020 im Podcast von Talkshow-Moderatorin Sandra Maischberger, dass Tuchel "mit keinem Protagonisten beim BVB" ein wirklich gutes Verhältnis pflegte". Zwar sei der Coach ein "fantastischer Trainer", aber auch "ein schwieriger Mensch", so Watzke weiter.

Auch das Aus in Paris wurde von Störgeräuschen begleitet. "L'Équipe" will sogar erfahren haben, dass beim entscheidenden Telefonat zwischen Tuchel und PSG-Sportdirektor Leonardo Schimpftiraden durch die Leitung flogen.

Die Vorbehalte gegen Tuchel sollen beim FC Chelsea laut "Telegraph" die Chancen für Massimo Allegri erhöhen. Der Italiener gilt als wahrscheinlichster Erbe von Teammanager Frank Lampard. Letzterer steht zwar offiziell noch in Amt und Würden, liegt mit den Blues nach 17 Spielen aber lediglich auch dem neunten Tabellenrang und damit weit hinter den Erwartungen der Klub-Bosse zurück.

Die Vereins-Ikone kann ihren Job an der Seitenlinie wohl nur retten, wenn seine Stars um Timo Werner und Kai Havertz seine Siegesserie starten.