City zieht nach Derbysieg ins Ligacup-Finale ein

Shaun Botterill via www.imago-images.de

ManCity jubelt über den Finaleinzug

Manchester City gewinnt das Derby bei United mit 2:0 und folgt Tottenham ins Finale des englischen Ligacups.

Manchester City hat am Mittwoch den Einzug ins Finale des englischen Ligacups geschafft. Der Vizemeister gewann das Semifinale im Old Trafford gegen den Stadtrivalen Manchester United mit 2:0, die Treffer erzielten John Stones (50.) per Oberschenkel nach Freistoßflanke von Phil Foden und Fernandinho (83.) mit einem Volley im Anschluss an einen Corner. Endspielgegner ist am 25. April im Londoner Wembley-Stadion Tottenham.

ManCity hat die jüngsten drei und fünf der jüngsten sieben Ligacup-Auflagen gewonnen. Sollte dem Team vom Pep Guardiola ein Finaltriumph gelingen, würde man mit insgesamt acht Titeln zu Rekordgewinner Liverpool aufschließen.

apa