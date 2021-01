Gladbach-Star mit Kampfansage an den FC Bayern

Vitalii Vitleo Kliuiev via www.imago-images.de

Hofmann trifft mit Gladbach auf den FC Bayern

In das Duell beim Tabellensiebten Borussia Mönchengladbach am Freitag (20:30 Uhr) geht der FC Bayern München als Favorit. Dennoch rechnet sich Gladbach laut Nationalspieler Jonas Hofmann durchaus Chancen gegen den Rekordmeister aus.

"Auch der FC Bayern ist zu schlagen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass wir einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Aber in der Vergangenheit haben wir ja schon öfter gezeigt, dass wir in der Lage sind, den Münchnern Paroli zu bieten. Daran wollen wir anknüpfen", sagte Hofmann dem "kicker" vor der Mammutaufgabe gegen das Team von Trainer Hansi Flick, das den FSV Mainz 05 zum Jahresauftakt vergangenes Wochenende trotz eines 0:2-Pausenrückstands noch mit 5:2 aus der Allianz Arena geschossen hatte.

Hofmann verwies in diesem Zusammenhang auch auf Gladbachs geglückte Rückkehr nach der kurzen Winterpause mit dem 1:0-Erfolg auf der Alm bei Arminia Bielefeld. Dieser lasse die Fohlenelf "mit breiter Brust" in das Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern gehen, so der frühere Dortmunder.

Gladbach: Starkes Comeback von und viel Lob für Jonas Hofmann

Hofmann selbst führte sich in Bielefeld nach seiner wochenlangen Verletzungspause seit der Länderspielphase im November mit einer starken Leistung wieder im Gladbach-Dress ein.

"Er denkt in seinem Spiel sehr vertikal und hat so auch das Tor vorbereitet", lobte Trainer Marco Rose den 28 Jahre alten Offensivspieler, der auch vor seiner Verletzung zu den absoluten Leistungsträger der Borussia gehörte.

Hofmann mache zudem "unglaublich viele Meter, und er macht diese Meter auch mit einer hohen Intensität", so Rose. "Er bearbeitet und bespielt sehr viele Räume. Er hat Spielfreude und entscheidet Dinge intuitiv. Und er arbeitet fleißig nach hinten mit." Der vielseitig einsetzbare Profi sei "ein wichtiger Faktor für uns und die Art und Weise, wie wir spielen wollen", schwärmte der Chefcoach.