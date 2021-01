Klammer HSV muss wohl auf Neuzugänge verzichten

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

HSV-Sportdirektor Jonas Boldt wird im Januar wohl keine Neuzugänge verpflichten

Der Hamburger SV strebt in der dritten Saison in der 2. Bundesliga erneut den Aufstieg in das deutsche Oberhaus an. Zuletzt wurde rund um den HSV über Neuzugänge spekuliert, doch die Rothosen verzichten wohl auf Transfers.

Wie die "Bild" berichtet, verzichtet der HSV im Winter "vermutlich komplett" auf Verstärkungen. Demnach verhindert die finanziell angespannte Situation das Werben um einen Offensiv-Allrounder.

Noch vor wenigen Tagen schlossen die Verantwortlichen um Trainer Daniel Thioune Nachverpflichtungen nicht aus. Schließlich muss der HSV in den kommenden Wochen ohne Klaus Gjasula (Innenbandriss im rechten Knie) und Jan Gyamerah (Bänderriss im rechten Sprunggelenk) auskommen.

Hierfür müssten die Norddeutschen aber noch Geld für Verkäufe einnehmen. Gideon Jung und Lukas Hinterseer gelten als Kandidaten für einen Abgang. Demnach gibt es bereits Kontakte zu möglichen Abnehmern.

Allerdings können die Interessenten das volle Gehalt nicht stemmen. So müsste der HSV Teile des Salärs mitfinanzieren. Aus diesem Grund sollen den Hamburgern die finanziellen Mittel für eigene Einkäufe fehlen.

HSV-Talent findet wohl keinen Abnehmer

Xavier Amaechi wird die Rückrunde offenbar mit dem HSV absolvieren. Das 20-jährige Talent galt als Kandidat für eine Leihe und sah sich in seiner englischen Heimat nach einem Abnehmer um. Dem weiteren Bericht zufolge gibt es hierbei aber "kaum Bewegung". Somit wird der Rechtsaußen wohl nach Hamburg zurückkehren.

Thioune muss dementsprechend auf seine arrivierten Spieler zurückgreifen. Mit 29 Punkten führt der HSV derzeit die 2. Bundesliga an, allerdings stehen dem einstigen Dino noch 20 Spieltage bevor. Der Aufstieg wäre nicht nur sportlich von großer Bedeutung, schließlich wird die angespannte finanzielle Situation an der Elbe gerade wieder sichtbar.