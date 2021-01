Jaissle startet dichtes Programm mit Jungbullen

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Auf Matthias Jaissle wartet viel Arbeit

Neo-Liefering-Coach Matthias Jaissle hat Donnerstag mit seinen "Jungbullen" die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison begonnen. Zwischen 16. Jänner und 5. Februar stehen gleich fünf Testspiele an.

Neu dabei sind die drei Malier sowie die Akademiespieler Lukas Ibertsberger, Sandro-Luca Molnar, Elias Havel und Justin Omoregie (allesamt 17 Jahre alt), aber auch die Co-Trainer Florens Koch und Alex Hauser.

Das erste Testsiel steht nächsten Samstag (16. Jänner) gegen Bundesligist WSG Tirol an (in der Red Bull Akademie). Am 4. Februar (Grazer AK) und 5. Februar (Floridsdorfer AC) wird binnen zwei Tagen gleich zwei Mal gekickt. Am 13. Februar folgt dann der Zweitliga-Auftakt gegen die Rapid Amateure.

Der bisherige Liefering-Coach Bo Svensson betreut nun Mainz 05, Co-Trainer Fabio Ingolitsch wurde zum Chef-Trainer der Salzburger U18-Auswahl der Akademie bestellt, wo ihn Dušan Švento unterstützt.

