Wohnungsbrand: Klub-Spende an "Rapid-Charly"

GEPA pictures/ Walter Luger

Der "Rapid Charly" bekommt Unterstützung von seinem Herzensverein

Der SK Rapid unterstützt einen seiner prominentesten Fans, den "Rapid-Charly", nachdem dessen Wohnung während der Weihnachtszeit vollständig ausgebrannt ist.

Mit seinem riesigen Zylinderhut und in der vollen, grün-weißen Montur ist der "Rapid-Charly" im Westen der Bundeshauptstadt eine Kultfigur. Nun ereilte den prominenten Fan ein persönlicher Schicksalsschlag.

Kurz vor Weihnachten brannte Charlys Wohnung aus, und sein Herzensverein zögerte nicht, ihm zur Hilfe zu kommen. "Wir werden über die 'Rapid-Kinderzukunft' 1.200 Euro direkt an die Familie spenden, wie auch ein ganzes Paket an Fanartikel - von Decken, Schals usw., da durch diesen Brand sehr viel in der Wohnung kaputt gegangen ist", erklärte Rapids Wirtschaftsgeschäftsführer Christoph Peschenk im Regionalfernsehsender "W24".

Kurz vor Weihnachten ist die Wohnung des berühmten "Rapid Charly" ausgebrannt. Der @skrapid hat mit einer Geld & Sachspende geholfen #W24 #Wien pic.twitter.com/iMSxNoE6R8 — W24 (@Wien24) 8. Januar 2021

Doch nicht nur von Rapid, auch von vielen Menschen aus ganz Österreich bekommt Charly Unterstützung. "Ich bin so überwältigt von dem, was auf mich zukommt, von überall, aus allen Bundesländern", sagte der passionierte SCR-Anhänger unter Trainen.

red