Sturm Graz hat "intensive Zeit" in Umag vor sich

APA

Christian Ilzer will auch im Frühjahr wieder jubeln

Sturm Graz bereitet sich im Trainingslager in Kroatien auf die Fortsetzung der Bundesliga in zwei Wochen vor.

Bundesligist Sturm Graz hat am Freitag nach der Anreise zum ersten Mal im Trainingslager in Umag auf dem Platz gearbeitet. "Es wird hier eine intensive Zeit sein, aber das Trainerteam wird die Belastungen so dosieren, dass am 17. Jänner gegen den WAC alle Spieler richtig frisch sind", berichtete Sturms Sportdirektor Andreas Schicker. Mit einem Sieg im Nachtragsspiel in Wolfsberg am Sonntag in einer Woche (17:00 Uhr) würden die Steirer die Tabellenführung übernehmen.

Aktuell fehlt ein Zähler auf Leader Red Bull Salzburg. In Kroatien finden die Grazer nach eigenen Angaben "Topbedingungen" vor. Dadurch sei eine optimale Vorbereitung auf die Liga-Fortsetzung möglich. Am Samstag gegen NK Osijek und am Sonntag gegen Fehérvár stehen auch Testspiele auf dem Programm, um allen Akteuren Matchpraxis zu verschaffen. Nicht dabei in Kroatien ist Mittelstürmer Jan Stefanon, der sich zuletzt im Sturm-Training als Testspieler versuchen hatte dürfen. Eine Verpflichtung des 22-Jährigen vom VfB Hohenems ist aber nicht vom Tisch.

"Die Tage von Montag bis Donnerstag werden wir dann insbesondere für den taktischen Bereich nutzen", gab Schicker Einblick. Am Donnerstag reisen die Schützlinge von Coach Christian Ilzer wieder in die Heimat, ehe es drei Tage später in der Liga wieder um Punkte geht.

