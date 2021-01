Liverpool souverän in nächster FA-Cup-Runde

APA (AFP)

Der ehemalige Salzburger Sadio Mane zeigte sich in Torlaune

Liverpool ist am Freitagabend ohne große Mühe in die 4. Runde des englischen FA-Cups eingezogen. Die "Reds" besiegten den Premier-League-Konkurrenten Aston Villa auswärts nach einem 1:1-Pausenstand dank eines Tripleschlages innerhalb weniger Minuten in der zweiten Hälfte mit 4:1. Der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem Doppelpack (4., 63.), Georginio Wijnaldum (60.) und Mohamed Salah (65.) sorgten für klare Verhältnisse.

Der Liverpool FC feierte nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen wichtigen Erfolg im FA-Cup gegen Aston Villa und zieht in die nächste Runde ein. Die Gastgeber mussten gegen das Team von Jürgen Klopp aber ohne zahlreiche Stammspieler auskommen, die aufgrund positiver Coronatests nicht zum Einsatz kommen konnten und ausschließlich durch Spieler aus der U23 und U18 ersetzt wurden.

Have a good weekend and stay safe, Reds! 🙌 pic.twitter.com/NXVRMatvZY — Liverpool FC (@LFC) 9. Januar 2021

apa