Rose nach Achtungserfolg: "Müssen das nutzen"

AFP/POOL/SID/WOLFGANG RATTAY

Marco Rose will sich auf dem Sieg gegen die Bayern nicht ausruhen

Borussia Mönchengladbach will den Schwung aus dem Sieg gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München mit in die kommenden Wochen nehmen. "Wir müssen das für uns nutzen", forderte Trainer Marco Rose nach dem 3:2 (2:2)-Erfolg nach einem Zwei-Tore-Rückstand: "Das muss uns Mut, Kraft und Gier geben."

>> Spielbericht: Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München

Durch den Erfolg haben die Gladbacher die Europacup-Plätze wieder fest im Visier. "Das müssen wir bestätigen. Wir müssen auch gegen andere Mannschaften so zielstrebig und konsequent sein", sagte Rose nach den Toren der Nationalspieler Jonas Hofmann (35., 45.+1) und Florian Neuhaus (49.): "Wir müssen dranbleiben, das ist mit harter Arbeit verbunden."

Für Gladbach bedeutet das 3:2 bereits den dritten Pflichtspielsieg in Folge, in der Bundesliga richtet man durch die letzten beiden Dreier mit 24 Punkten den Blick wieder nach oben. Momentan hinkt die Borussia, der in der letzten Saison die Champions League-Qualifikation über die Liga gelang, ihrer Erwartung noch etwas hinterher.

sid