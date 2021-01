FC Bayern verliert Münchner Derby - Rot für Zirkzee

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

1860 München gewinnt das Derby gegen den FC Bayern München II

Mit einem Derbysieg auf Platz zwei: 1860 München hat mit einem 2:0 (1:0) beim FC Bayern München II im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nachgelegt.

Ein Eigentor von Timo Kern (44.) und der Treffer von Merveille Biankadi (90.+2) ebneten den Löwen den Weg zum achten Saisonerfolg. Die Bayern-Reserve, bei der der auch schon in der Bundesliga erfolgreiche Joshua Zirkzee nach einem üblen Tritt Rot sah (27.), bleibt im unteren Tabellendrittel.

Das gilt auch für den 1. FC Kaiserslautern, der nur zu einem 0:0 bei Viktoria Köln kam und dabei bereits sein zehntes Unentschieden im 18. Spiel holte. Der 1. FC Magdeburg verließ derweil vorerst den letzten Tabellenplatz der 3. Liga.

Nach einem 1:1 (1:0) gegen den KFC Uerdingen, der nach einer Gelb-Roten Karte gegen Edvinas Girdvainis (78.) in Unterzahl spielte, ist der MSV Duisburg neues Schlusslicht. Die Zebras sind allerdings erst am Sonntag beim Aufstiegsanwärter FC Ingolstadt im Einsatz.

3. Liga: Hansa Rostock vorerst Dritter

Vorerst Dritter ist Hansa Rostock nach einem 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Unterhaching. John Verhoek (55.) gelang dabei der einzige Treffer. Unterdessen arbeitet sich der von Ex-Nationalspieler Torsten Frings trainierte SV Meppen nach seinem Fehlstart in die Saison weiter nach vorne. Das 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken war der bereits vierte Sieg aus den vergangenen sechs Spielen, Meppen verbesserte sich damit vorerst auf Platz zwölf.

Im Verfolgerduell trennten sich Absteiger Wehen Wiesbaden und der Hallesche FC 1:1 (0:1), beide Teams haben die Spitzengruppe somit weiter im Blick.

In München entwickelte sich von Beginn an ein hitziges Spiel, bei dem Zirkzee sein Team schon früh entscheidend schwächte. Der Niederländer, den die Bayern womöglich noch an einen Bundesligisten verleihen, traf Löwen-Keeper Marco Hiller nach einer Grätsche am Kopf und musste vom Platz.

In Unterzahl hatte die Bayern-Reserve wenig entgegenzusetzen. Ein Standard brachte kurz vor der Pause das 1:0 für die Löwen, die jedoch bis zur Nachspielzeit brauchten, um das Spiel mit dem zweiten Treffer zu entscheiden.