Neuhaus zum FC Bayern? Ex-Coach heizt Gerüchteküche an

Dennis Ewert/RHR-FOTO/Pool

Trägt Gladbach-Star Florian Neuhaus in Zukunft das Trikot des FC Bayern?

Mit seinen starken Leistungen soll sich Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach in den Fokus des FC Bayern gespielt haben. Sein ehemaliger Trainer Friedhelm Funkel traut dem Nationalspieler den Wechsel zu.

"Ja! Ohne Wenn und Aber", antwortete der 67-Jährige bei "Sky90" auf eine entsprechende Frage und ergänzte: "Er wird für Bayern München ein Spieler werden."

Funkel blickte auf die gemeinsame Zeit mit Neuhaus bei Fortuna Düsseldorf zurück: "Ich habe ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet und er hat alle Voraussetzungen zu einem Klassespieler, er ist schon ein Klassespieler. Er wird noch besser werden, da wird die Erfahrung - auch in der Champions League - eine Rolle spielen."

Neuhaus wurde in der Saison 2017/2018 von Gladbach an Fortuna verliehen. Unter Funkel erzielte der Mittelfeldspieler in 29 Spielen sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Bei der Trainer-Ikone hinterließ Neuhaus einen bleibenden Eindruck. "Er ist ein unheimlich guter Junge, sehr gut erzogen, hat überhaupt keine Flausen im Kopf, konzentriert sich auf den Fußball, ist technisch sehr, sehr gut, hat mittlerweile eine gewisse Torgefahr und schießt auch wichtige Tore", schwärmte Funkel von dem Gladbacher.

Zuletzt wurde Neuhaus immer wieder mit dem FC Bayern und weiteren europäischen Topklubs wie Real Madrid in Verbindung gebracht. Mit den Gerüchten beschäftigt sich der Achter nach eigener Aussage allerdings nicht.

FC Bayern "kein großes Thema" für Neuhaus

"Ich kann bestätigen, dass mein Papa Bayern-Fan ist. Die Bayern sind aber sonst kein großes Thema bei uns. Ich habe einen Vertrag bei Borussia und will hier erfolgreich sein", sagte Neuhaus, dessen Arbeitspapier am Niederrhein bis 2024 datiert ist, unlängst der "Rheinischen Post".

In der aktuellen Saison stand Neuhaus in 22 Pflichtspielen für Gladbach auf dem Platz. Dabei steuerte der 23-Jährige neun Scorerpunkte bei (5 Tore, 4 Vorlagen).

Eine Kostprobe seiner Fähigkeiten gab Neuhaus dem FC Bayern erst am vergangen Freitag, als Gladbach die Münchner mit 3:2 besiegte und Neuhaus den Siegtreffer markierte.