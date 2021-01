"Luft nach oben": Elgert warnt vor Hoppe-Hype auf Schalke

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Matthew Hoppe (r.) ist der neue Hoffnungsträger des FC Schalke 04

Mit seinem Dreierpack aus dem Nichts hatte Matthew Hoppe großen Anteil daran, dass der FC Schalke 04 seinen Negativlauf nach 30 sieglosen Spielen in Folge mit dem 4:0 gegen 1899 Hoffenheim beendete. Für Schalkes Nachwuchstrainer-Ikone Norbert Elgert kam die Gala des 19-jährigen US-Amerikaners durchaus überraschend.

"Ich habe mich wahnsinnig für den Jungen gefreut, aber ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen: Das habe ich schon immer gewusst. Das Potenzial bei Matthew war zwar immer zu erkennen, aber diese Leistungsexplosion und diese Kaltschnäuzigkeit im Abschluss waren so nicht zu erwarten", sagte Elgert gegenüber der "WAZ".

Der neue Chefcoach Christian Gross habe mit Hoppe "ein sehr gutes Händchen bewiesen", ergänzte der langjährige Erfolgstrainer der U19 der Knappen, der auch den neuen Sturm-Hoffnungsträger unter seinen Fittichen hatte.

Hoppe, der 2019 nach Gelsenkirchen wechselte, habe bei den A-Junioren allerdings "nicht allzu häufig getroffen, sich wahrscheinlich zu viel Druck gemacht", schilderte Elgert. Der Youngster habe zudem "sehr lange" gebraucht, um sich nach dem Abschied aus seiner kalifornischen Heimat in der Nachwuchsabteilung des Revierklubs zu akklimatisieren.

FC Schalke 04: Matthew Hoppe hat "noch Luft nach oben"

"In vielen Bereichen" habe Hoppe trotz seiner vorhandenen Qualitäten "noch Luft nach oben", so Elgert. Außerdem müsse man "aufpassen, dass der Schalke-typische Hype jetzt nicht zu groß wird, nach drei Toren in einem Spiel ist die Fallhöhe groß. Man darf die Erwartungshaltung an ihn jetzt nicht zu hoch schrauben."

Großes Lob zollte dem neuen königsblauen Hoffnungsträger derweil Ex-Profi Gerald Asamoah, seines Zeichens heute Team-Manager der Schalker U23. Hoppe, unlängst aus dem Regionalliga-Team zu den Profis befördert, habe ihn "beeindruckt", schrieb Asamoah in einer "kicker"-Kolumne. Der Amerikaner sei "in allen Belangen eine Inspiration für alle jungen Spieler im Allgemeinen und für meine Spieler aus der U 23 im Besonderen."

Diese hätten "jetzt wieder gesehen, dass ihnen der Weg ins Profiteam immer offensteht – auf Schalke traditionell vielleicht sogar noch mehr als bei vielen anderen Vereinen", so Asamoah.

Der frühere Nationalspieler wies allerdings auch darauf hin, dass Hoppe das Spiel gegen Hoffenheim "nicht alleine gewonnen" habe. Explizit lobte Asamoah neben dem starken Torhüter Ralf Fährmann auch Amine Harit, der alle drei Hoppe-Tore vorbereitete und selbst traf, sowie Rückkehrer Sead Kolasinac. Das Erfolgserlebnis gebe "Kraft für die nächsten Wochen" im Abstiegskampf, erklärte Asamoah.