Amstetten holt Ammerer aus Ried

GEPA pictures/ Manfred Binder

Ammerer (links) unterschrieb in Amstetten

Zweitligist SKU Amstetten präsentiert Mittelfeldspieler Arne Ammerer.

Der 24-Jährige stand seit 2010 bei SV Ried unter Vertrag und hat 45 Zweitliga-Spiele an Erfahrung vorzuweisen.

"Ich habe jetzt zwei schwierige Jahre hinter mir, in denen mir die Spielpraxis gefehlt hat. Das war für mich sicher der ausschlaggebende Grund für diesen Wechsel. Natürlich ist nach elf Jahren in Ried auch ein weinendes Auge dabei", erklärt Arne Ammerer in einer Aussendung der Oberösterreicher.

red