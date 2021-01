BVB-Schreck Coulibaly in Dortmund im Gespräch

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Tanguy Coulibaly soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Vor knapp einem Monat gehörte Tanguy Coulibaly zu den großen Matchwinnern beim VfB Stuttgart, als dieser bei Vizemeister Borussia Dortmund sensationell mit 5:1 triumphierte. Jetzt soll der quirlige Offensivmann selbst beim BVB auf dem Transferzettel stehen.

Laut einer Meldung der französischen Sportzeitung "France Football" haben die Schwarz-Gelben den Youngster ins Visier genommen, sollte es im Sommer zu einem Abgang von Starspieler Jadon Sancho kommen.

Der englische Nationalspieler, der zuletzt beim 3:1-Erfolg der Dortmunder bei RB Leipzig einen großen Schritt aus seinem anhaltenden Formtief setzte und jeweils einen Treffer und Assist beisteuerte, wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht.

Tanguy Coulibaly steht seit Sommer 2019 beim VfB Stuttgart unter Vertrag. In seinem ersten Jahr in Deutschland konnte sich der Linksfuß noch nicht durchsetzen, absolvierte in der Aufstiegssaison der Schwaben lediglich zwei Kurzeinsätze in der gesamten Spielzeit und kam ansonsten achtmal in der fünftklassigen VfB-Reserve zum Einsatz.

Seit dem Aufstieg platzte beim 19-Jährigen dann unter Cheftrainer Pellegrino Matarrazzo der Knoten. Im Fußball-Oberhaus lief er bisher in 14 Begegnungen auf, steuerte bei der 5:1-Gala in Dortmund das zwischenzeitliche 4:1 bei.

Coulibaly ist fester Bestandteil der neuen Generation der "Jungen Wilden" bei den Stuttgartern, die seit dem Aufstieg in der Bundesliga für Furore sorgen. Tempostark, trickreich und extrem wendig überzeugt Coulibaly zumeist auf der linken Außenbahn.

Der Senkrechtstarter war vor eineinhalb Jahren ablösefrei aus der Jugendabteilung von Paris Saint-Germain an den Neckar gewechselt. Er steht beim VfB Stuttgart noch bis 2023 unter Vertrag.

Seinen Marktwert dürfte er durch die starken Performances in der bisherigen Saison um ein Vielfaches gesteigert haben. Sehr zur Freude der Stuttgarter Verantwortlichen um Sportdirektor Sven Mislintat, der Coulibaliy ebenso wie die weiteren Durchstarter des VfB so lange es geht halten will.

Vor allem auf fremden Geläufen sorgen die Schwaben in dieser Spielzeit für Furore und stellen mit 17 Punkten aus acht Spielen das beste Auswärtsteam der gesamten Bundesliga.