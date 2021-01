Weg zum FC Bayern frei? Klausel bei wechselwilligem Neuhaus

Dennis Ewert/RHR-FOTO/Pool

Zieht es Florian Neuhaus von Gladbach zum FC Bayern?

Die Gerüchteküche um einen Abgang von Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach im kommenden Sommer in Richtung FC Bayern München brodelt immer heißer.

Nach "Sky"-Infos möchte der Mittelfeldspieler die Fohlen nach dieser Saison verlassen und den nächsten Karriereschritt wagen.

Laut dem TV-Sender besitzt der 23 Jahre alte Neuhaus eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 datierten Vertrag, die allerdings über seinem aktuellen Marktwert liegen soll, da sie bereits vor der Corona-Pandemie ausgehandelt wurde.

Beim FC Bayern könnte Neuhaus beispielsweise Corentin Tolisso beerben, der in München nicht vollends überzeugen konnte. Die Münchner haben dem Bericht zufolge bereits mehrfach Interesse am Gladbacher hinterlegt. Zu konkreten Verhandlungen sei es zwar noch nicht gekommen, doch der deutsche Rekordmeister wolle in Kürze Kontakt aufnehmen, heißt es.

Neuhaus gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei Borussia Mönchengladbach. In 22 Pflichtspielen der aktuellen Saison erzielte der Nationalspieler bereits fünf Treffer und bereitete vier weitere Tore vor.

Eine Kostprobe seiner Fähigkeiten gab Neuhaus dem FC Bayern erst am vergangen Freitag, als Gladbach die Münchner mit 3:2 in die Schranken wies und er den Siegtreffer markierte.

Auch Ex-Trainer Friedhelm Funkel hatte zuletzt die Gerüchteküche angeheizt. "Ja! Ohne Wenn und Aber", antwortete der 67-Jährige bei "Sky90" auf die Frage, ob er Neuhaus einen Wechsel zum FC Bayern zutraut. "Er wird für Bayern München ein Spieler werden", ergänzte der ehemalige Coach von Fortuna Düsseldorf, an die der Mittelfeldmann in der Saison 2017/2018 ausgeliehen war.

FC Bayern "kein großes Thema" für Neuhaus

Zuletzt wurde Neuhaus immer wieder mit dem FC Bayern und weiteren europäischen Topklubs wie Real Madrid in Verbindung gebracht. Mit den Gerüchten beschäftigt sich der Achter nach eigener Aussage allerdings nicht.

"Ich kann bestätigen, dass mein Papa Bayern-Fan ist. Die Bayern sind aber sonst kein großes Thema bei uns. Ich habe einen Vertrag bei Borussia und will hier erfolgreich sein", sagte Neuhaus unlängst der "Rheinischen Post".