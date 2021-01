TSG verleiht Offensivspieler erneut

Fotostand / Loerz via www.imago-images.de

Joao Klauss wird an Standard Lüttich verliehen

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht seinen Stürmer Joao Klauss erneut. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wird der Brasilianer bis zum 30. Juni 2022 für den belgischen Erstligisten Standard Lüttich auflaufen.

Zudem verlängerte die TSG den Vertrag mit Klauss um zwei Jahre bis Juni 2024. Es ist die dritte Leihstation für den 23-Jährigen, der in Belgien mehr Spielpraxis als bei der TSG erhalten soll.

Viel Erfolg, Joao 💪



Die #TSG verleiht Joao Klauss mit sofortiger Wirkung bis zum 30. Juni 2022 an den belgischen Erstligisten @Standard_RSCL. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit dem 23-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2024 verlängert ✍️



🌐 https://t.co/mdM4n6iFUb pic.twitter.com/8DVWuYwDLM — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 13. Januar 2021

"Entgegen der großen Personalsorgen, die wir aktuell vor allem in Abwehr und Mittelfeld haben, herrscht in unserer Offensive eine hohe Konkurrenzsituation, sodass die Aussicht auf wichtige Einsatzzeiten für Klauss zuletzt eher gering war", sagte Profifußball-Direktor Alexander Rosen. Daher sei der Klub "dem Wunsch des Spielers nachgekommen, diese Möglichkeit in Lüttich wahrzunehmen."

Klauss kam 2017 zur TSG und spielte zunächst für die zweite Mannschaft. Anschließend ging es jeweils auf Leihbasis nach Finnland zu HJK Helsinki und nach Österreich zum Linzer ASK.