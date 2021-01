Salzburg-Verteidiger vor Abgang nach Italien

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Jérôme Onguéné zieht es offenbar nach Italien

Bei Meister Red Bull Salzburg muss man sich auf einen Abgang gefasst machen. Laut "Gianlucadimarzio.com" steht Abwehrspieler Jérôme Onguéné unmittelbar vor einem Leihwechsel zum italienischen Erstligisten Genoa CFC.

>> Die Vereinsstatistik von Jérôme Onguéné in der weltfussball-Datenbank

Jérôme Onguéné wird aller Voraussicht nach Red Bull Salzburg verlassen und sich bis zum Sommer auf Leihbasis dem italienischen Erstligisten Genoa CFC anschließen. Laut "Gianlucadimarzio.com" haben sich die "Roten Bullen" mit dem Tabellensiebzehnten der Serie A auf einen Deal verständigt, der sich gleichzeitig eine Kaufoption von kolportierten fünf Millionen Euro für den Abwehrspieler aus Kamerun sichert.

Fast 100 Pflichtspiele für Red Bull Salzburg

Der sechsfache Nationalspieler Kameruns wechselte im Sommer 2017 vom VfB Stuttgart zu Österreichs Meister und kam nach einem Eingewöhnungsjahr bei Farmteam Liefering anschließend für die Profimannschaft zum Einsatz, wo er seitdem 93 Pflichtspiele absolvierte. Dabei konnte er sich auch elfmal als Torschütze eintragen sowie vier Treffer vorbereiten.

In der aktuellen Spielzeit brachte er es auf neun Bundesligaspiele, sechsmal stand er davon in der Startelf. In den letzten beiden Spielen vor der Winterpause reichte es nur zu zwei Kurzeinsätzen. Nun steht offenbar der nächste Schritt in eine Topliga für den 23-jährigen Abwehrspieler bevor.

red