Meyer vor Bundesliga-Rückkehr? Dieser Klub ist Favorit

Der 1. FC Köln wird als mögliche nächste Station von Max Meyer ins Spiel gebracht

Nachdem er sich beim FC Schalke 04 zum Leistungsträger und deutschen Nationalspieler gemausert hatte, verabschiedete sich der Offensivspieler im Sommer 2018 - unschönes Hickhack inbegriffen - aus Gelsenkirchen und schloss sich dem Londoner Premier-League-Klub Crystal Palace an. Glücklich wurde Meyer nicht, nun steht angeblich eine Rückkehr nach Deutschland im Raum.

Laut Einschätzung von Christian Falk, Fußball-Chef der "Bild" könnte sich Meyer dem 1. FC Köln anschließen. Zuletzt berichtete bereits der "Kölner Stadtanzeiger" darüber, dass der Effzeh Meyer im Blick habe.

Eine Rückkehr in den Schoß des FC Schalke 04 ist hingegen zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich, so Falk. Auch aufgrund des "nicht so prickelnden" Abschieds.

Meyer warf der Führung der Knappen einst sogar Mobbing vor, die Königsblauen zeigten sich "von seinen persönlichen Angriffen enttäuscht" und suspendierte das Eigengewächs.

Bei Crystal Palace konnte Meyer die in ihn gesetzten Erwartungen allerdings nur bedingt erfüllen. Im Verlauf seiner ersten Spielzeit rückte der Deutsche immer weiter in den Hintergrund, 2019/20 war er nur noch Ergänzungsspieler, aktuell gehört Meyer meist nicht einmal zum Kader der Profis.

Eine Verlängerung seines im Sommer 2021 auslaufenden Vertrags scheint daher ausgeschlossen. "Bild" zufolge sitzt Meyer derzeit "auf gepackten Koffern".

Ein erneutes Engagement in der Bundesliga kommt für Meyer durchaus in Frage. "Natürlich kann die Bundesliga mal wieder ein Thema werden", bestätigte der 25-Jährige im Februar 2020.

Sollte das mögliche Interesse des 1. FC Köln allerdings tatsächlich konkretes Ausmaß annehmen, dürften noch einige Hürden zu bewältigen sein. Vor allem gehaltstechnisch müsste Meyer am Rhein wohl Abstriche machen.