Austria schnappt sich Abwehrtalent von Leipzig

FK Austria Wien

Eric Martel verstärkt ab sofort das Team von Peter Stöger

Die Wiener Austria vermeldet ihren ersten Neuzugang im Jahr 2021. Wie die "Veilchen" in einer Aussendung bekannt geben, wechselt der 18-jährige Eric Martel auf Leihbasis bis Sommer 2022 nach Wien-Favoriten. Über die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

Beim FK Austria Wien gibt man die leihweise Verpflichtung des deutschen Talents Eric Martel bekannt. Der 18-jährige Abwehrspieler kommt vom deutschen Bundesligisten RB Leipzig und schließt sich bis Sommer 2022 dem Klub aus Wien-Favoriten an. Er erhält beim Tabellenzehnten der Bundesliga die Rückennummer 22.

Seit 2017 im Nachwuchs von Leipzig

"Wir haben Eric schon länger beobachtet, darum freut es uns umso mehr, dass jetzt für uns eine Tür aufgegangen ist. Uns war zudem wichtig, dass wir die Perspektive haben, auch über dieses Jahr hinaus mit ihm planen zu können. Er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, kann bei uns Spielpraxis sammeln und passt zu den Rahmenbedingungen, in denen wir uns momentan bewegen", so Peter Stöger über seinen Neuzugang.

Martel kickt seit 2017 im Nachwuchs der Leipziger und unterzeichnete im Sommer seinen ersten Profivertrag beim von Red Bull unterstützten Klub. Im DFB-Pokal-Spiel im vergangenen Dezember gegen den FC Augsburg kam der 18-Jährige sogar zu seinen ersten Profiminuten.

"Ich bin sehr froh bei Austria Wien zu sein und freue mich schon auf die Aufgabe in der Bundesliga. Ich will jetzt alle so schnell wie möglich kennenlernen und versuchen, meine Stärken einzubringen", so ein sichtlich zufriedener Eric Martel zu seinem Transfer.

red