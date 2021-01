Bayern-Zoff durch unzufriedenen Nübel? Agent widerspricht

Markus Ulmer

Wie geht es für Alexander Nübel beim FC Bayern weiter?

Über ein halbes Jahr steht Alexander Nübel nun schon beim FC Bayern München unter Vertrag. Erst zweimal durfte er ran, in DFB-Pokal und Champions League. Zu einem Bundesliga-Einsatz hat es bislang noch nicht gereicht. Zuletzt gab es Berichte über Unzufriedenheit im Lager des Keepers. Doch an diesen ist offenbar nichts dran.

Gegenüber dem Portal "fussballtransfers.com" erklärte Nübel-Agent Stefan Backs zu Gerüchten, die "Sport 1" gestreut hatte: "Ich bin im regelmäßigen Austausch mit Hasan Salihamidzic, es ist alles in Ordnung."

Sein Mandant sei weiter entspannt und keinesfalls "unruhig", wie berichtet. "Die Sache ist ohnehin als Langzeitprojekt vorgesehen, daher auch der Vertrag bis 2025." Dem Bericht nach ist ein vorzeitiger Abschied aus München weiter kein Thema.

Dabei hätte Nübel durchaus Gründe, zumindest leicht verstimmt zu sein. Anders als bei anderen Klubs, vor allem im europäischen Ausland, gibt es beim FC Bayern kein Job-Sharing der Keeper in Pokal und Bundesliga.

Schlechte Aussichten für Nübel beim FC Bayern

Heißt: Nübel durfte zwar in der 1. Runde gegen Fünftligist Düren ran, beim Zweitrunden-Aus gegen Holstein Kiel setzte Coach Hansi Flick jedoch wieder auf Manuel Neuer.

Dieser erhielt auch in der Champions League - mit einer Ausnahme, als sich die deutsche Nummer eins von den Reisestrapazen der Länderspielpause erholten sollte - immer den Vorzug. So stand Nübel lediglich beim 1:1 gegen Atlético Madrid zwischen den Pfosten und durfte im letzten Gruppenspiel gegen Lok Moskau nicht (mehr) ins Tor, obwohl die Münchner den Achtelfinaleinzug zu diesem Zeitpunkt längst eingetütet hatten.

Bislang gibt es also kein Vorbeikommen an Platzhirsch Neuer (Vertrag bis 2023), der für Flick die klare Nummer eins ist. Ob es nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal in dieser Saison überhaupt noch zu einem dritten Einsatz - egal ob in Bundesliga oder Königklasse - reicht, darf bezweifelt werden, solange Neuer gesund bleibt.