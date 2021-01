BVB-Star Reyna sieht Fortschritte nach Favres Aus

TimGroothuis

Giovanni Reyna hat sich beim BVB in den Vordergrund gespielt

Giovanni Reyna ist bei Borussia Dortmund in dieser Saison zum Stammspieler gereift und träumt nun von Titeln. In der eng getakteten zweiten Saisonhälfte baut der junge Amerikaner voll auf die Aufbruchsstimmung, die seit dem Trainerwechsel bei BVB herrscht.

"Es fühlt sich so an, als haben wir gerade neue Energie gewonnen, neues Selbstvertrauen, und es gibt neue Ideen, die das Team zu verinnerlichen begonnen hat. Wir sehen, dass es von Tag zu Tag besser wird", kommentierte der 18-Jährige im Interview mit der "Bild" die Atmosphäre nach dem Führungswechsel auf der Bank.

Mitte Dezember hatte sich der Vizemeister nach über zwei Jahren von Coach Lucien Favre getrennt. Anstelle des Schweizers übernahm sein ehemaliger Assistent Edin Terzic die Rolle des Cheftrainers.

Für Reyna stellte dies grundsätzlich keinen außergewöhnlichen Vorgang dar: "So ist das halt im Fußball, manchmal braucht es Veränderungen. Und der Stil, den wir jetzt spielen, passt sehr gut zu unserer Mannschaft."

Mit Terzic an der Spitze hat die Borussia nach deutlicher Ergebniskrise zum Jahresende nun drei der ersten vier Ligaspiele gewonnen. Insbesondere der überzeugende 3:1-Sieg bei RB Leipzig unterstrich die Ambitionen des Klubs eindrucksvoll.

Pandemie-Saison zerrt an Reyna: "War noch nie so platt"

Auch Reyna sieht den BVB im Kampf um die Meisterschaft noch voll im Rennen: "Wir wissen: Wenn wir alles abrufen, was an Talent in uns als Team steckt, dann können wir gegen jeden Gegner mithalten und ihn auch schlagen. Das wird eine Mentalitätsfrage. Wir wollen im Titel-Rennen dabeibleiben."

Nach 15 Spielen liegen die Dortmunder gegenwärtig fünf Punkte hinter dem FC Bayern. Das will aber noch nicht viel heißen, meint der Offensivspieler. Vorhersehbar sei in dieser Saison nämlich wenig. Der enge Spielplan verlange schließlich auch den besten Teams alles ab.

"Es ist eine verrückte Saison. Ich war noch nie mental und physisch so platt, wie nach dem Union-Spiel. Und dann kam auch noch das Spiel im Pokal in Braunschweig, danach war ich komplett fertig. Ich brauchte wirklich dringend eine Pause, doch am Ende waren es nur vier freie Tage über Weihnachten", so Reyna.

Für den BVB kam im Jahresendspurt noch der Ausfall von Top-Stürmer Erling Haaland hinzu. Seit seiner Rückkehr hat der Norweger in zwei Spiele sofort wieder zwei Tore erzielt.

Für Reyna ist dies keine Überraschung, er hält ohne große Stücke auf seinem Sturmpartner: "Für uns Offensivspieler ist es großartig, mit einem Stürmer wie Erling zu spielen. Er ist generell ein lustiger Typ, und wir kamen vor einem Jahr zur selben Zeit zu den Profis, ich aus der Jugend, er aus Salzburg. Wir mochten uns von Beginn an, die Chemie hat einfach gestimmt."