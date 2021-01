Tigges will persönliche BVB-Serie ausbauen

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Steffen Tigges wurde von Edin Terzic zu den Profis des BVB beordert

Steffen Tigges ist eine der großen Überraschungen, die Borussia Dortmunds neuer Coach Edin Terzic aus dem Hut gezaubert hat. Der Stürmer, der durch kurzfristige Ausfälle im BVB-Angriff in den Kader rutschte, hat seither eine beeindruckende Serie vorzuweisen.

Seit der Angreifer, der eigentlich für die U23-Mannschaft stürmt, zu den Profis berufen wurde, ging noch kein Spiel verloren. Tigges kam erstmals im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen Eintracht Braunschweig (2:0) zum Einsatz. In der letzten Partie des Kalenderjahres 2020 vertrat er die damals verletzten Erling Haaland und Youssoufa Moukoko.

Nach dem Jahreswechsel rückte der 22-Jährige aus der Startelf, da sich Top-Angreifer Haaland zurückmeldete. Dennoch blieb Tigges im Kader von Terzic und durfte sich gegen den VfL Wolfsburg (2:0) und RB Leipzig (3:1) jeweils über Kurzeinsätze freuen. Bemerkenswert: Im Top-Spiel gegen die Sachsen hatte auch Dortmunds Supertalent Moukoko nach überstandener Verletzung wieder auf der Bank gesessen. Terzic entschied sich in der 85. Minute aber für den großgewachsenen Tigges als Einwechsel-Option, um die Führung zu zementieren.

BVB-Coach Terzic wollte eine "klassische Neun" haben

Im vereinseigenen Interview hat Tigges nun hervorgehoben, wie besonders die letzten Wochen waren. "Es ist sehr schnell gegangen. Ich habe vor dem Spiel gegen Braunschweig nicht so richtig damit gerechnet."

Seither ist auch der BVB ungeschlagen. "Dass wir seither alle Spiele gewinnen konnten, in denen ich dabei war, ist natürlich umso besser", so Tigges, der nichts dagegen hätte, wenn die Serie weiter anhält.

Der 1,95 Meter große Angreifer verriet zudem, was ihm der neue Dortmunder Cheftrainer mit auf dem Weg gegeben hatte. "Er wollte eine klassische Neun haben, nachdem Erling (Haaland, Anm. d. Red.) und Youssoufa (Moukoko) ausgefallen waren. Und dass ich es genauso machen soll, wie in der U23. Da ist die Hinrunde sehr erfolgreich verlaufen."

Tigges, noch ohne Treffer im Profibereich, hatte in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga West zwölf Tore in 18 Einsätzen geschossen.