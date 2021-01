Hinterseer vor dem Sprung nach Südkorea

ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de

Lukas Hinterseer steht vor dem Abgang beim Hamburger SV

Für Lukas Hinterseer könnte die Zeit beim Hamburger SV endgültig zu Ende gehen. Wie die "Bild" und die "Hamburger Morgenpost" übereinstimmend berichten, zieht es den ehemaligen Wacker-Innsbruck Stürmer nach Südkorea zu Vize-Meister Ulsan Hyundai FC.

>> Die Vereinsstatistik von Lukas Hinterseer in der weltfussball-Datenbank

Österreich könnte bald seinen zweiten Legionär in der südkoreanischen ersten Liga haben. Nachdem vor wenigen Tagen Richard Windbichler seine Rückkehr perfekt machte und sich Seongnam FC anschloss, heuert mit Lukas Hintersee wohl bald der nächste ÖFB-Kicker in Asien an. Laut "Bild" und der "Hamburger Morgenpost" steht der 29-jährige Angreifer vor einem Abgang beim Hamburger SV und steht vor einem Wechsel zu Südkoreas Vize-Meister Ulsan Hyundai FC.

Vom Aufstiegskampf zur Klub-WM?

Für Lukas Hinterseer wäre es ein kurioser Aufstieg, vom Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga direkt zur Klub-WM in Katar, für die sich Ulsan durch den Gewinn der asiatischen Champions League 2020 qualifizierte. Dort würde der ehemalige Wacker Innsbruck-Stürmer eventuell auch auf den FC Bayern München treffen.

Laut den Medienberichten soll der Hamburger SV auch eine kleine Ablösesumme im Bereich von kolportierten 200.000 bis 300.000 Euro für den österreichischen Stürmer erhalten, der in dieser Saison in vier Kurzeinsätzen lediglich 29 Minuten am Spielfeld stand und noch keinen Treffer beisteuern konnte. In der vergangenen Saison war Hinterseer für die Hamburger noch neunmal in 29 Ligaspielen erfolgreich, traf zudem auch einmal im DFB-Pokal.

Ausschlaggebend für den Wechsel soll neben der sportlichen Perspektive um Meistertitel und Champions League-Pokal zu kämpfen, vor allem die hohe Lebensqualität in Südkorea und die vorbildliche Zahlungsmoral sein.

red