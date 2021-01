Trimmel vor Verlängerung bei Union Berlin

GEPA pictures/ Witters

Die Reise von Christopher Trimmel bei Union Berlin dürfte weitergehen

Mit 33 Jahren ist Christopher Trimmel Kapitän und Stammspieler bei seinem Klub Union Berlin, die aktuell auf Platz fünf liegend im Kampf um die internationalen Plätze dabei sind. Das soll in Zukunft auch so weitergehen, denn laut Berichten von "Bild" und "B.Z." laufen bereits Gespräche über einer Verlängerung des mit Sommer 2021 auslaufenden Vertrags des Routiniers.

>> Die Vereinsstatistik von Christopher Trimmel in der weltfussball-Datenbank

Nach 16 Spielen in der Bundesliga auf dem starken fünften Platz, plötzlich mitten im Kampf um die internationale Plätze, seit sechs Partien ungeschlagen und mit Christopher Trimmel ein ÖFB-Legionär als Kapitän für den Erfolgslauf mitverantwortlich. Bei Union Berlin läuft es in dieser Saison und auch für den ehemaligen SK Rapid-Spieler ist momentan alles im Lot.

213 Pflichtspiele für Union

Als Kapitän auf der rechten Abwehrseite der "Eisernen" gesetzt, stand der 33-Jährige bisher in 15 von 16 Bundesligaspielen in der Startelf und lieferte dabei beachtliche sechs Vorlagen. Seit seinem Wechsel im Sommer 2014 aus Wien nach Berlin, hat sich Christopher Trimmel zum unverzichtbaren Stammspieler und Fan-Liebling gemustert und soll trotz seines steigenden Alters auch in Zukunft die rechte Außenbahn der Berliner beackern.

Als bester Vorlagengeber seiner Mannschaft und in der Bundesliga-Statistik auf Platz fünf liegend, ist es auch wenig verwunderlich, dass Union mit seinem Kapitän weitermachen möchte. Die Gespräche laufen laut den Medienberichten bereits, es spricht aktuell wenig gegen eine weitere Zusammenarbeit.

Mit 213 Pflichtspielen seit seinem Wechsel im Sommer 2014, ist Christopher Trimmel nicht nur der längst-dienende Spieler im aktuellen Kader der Berliner, sondern auch Rekord-Legionär. Mit zwei Toren und starken 48 Assists beweist er zudem Woche für Woche, warum das so ist. Sollte der Lauf von Union weitergehen, könnten im nächsten Jahr sogar ein paar internationale Spiele in der Sammlung des Kapitäns hinzukommen.

Im Podcast "Die Sechzehner" betonte der ÖFB-Legionär zuletzt, dass er aktuell nicht an das Ende seiner Karriere denkt: "Ich habe bis jetzt überhaupt keine körperlichen Probleme und fühle mich sehr gut. Ich hatte in meiner Karriere wenig Verletzungen und hoffe, dass es die nächsten Jahre so weitergeht. Ich blicke positiv in die Zukunft und fühle mich wohl. Die Europameisterschaft im Sommer ist ein großes Ziel von mir."

red