DFL baut Talentförderung mit Sporthilfe aus

Fernando Baptista Photographie via www.imago-image

Die Partnerschaft zwischen der DFL und der Deutschen Sporthilfe wird bis 2025 verlängert

Die Partnerschaft zwischen der Deutschen Fußball Liga, der DFL Stiftung und der Deutschen Sporthilfe wird bis 2025 verlängert und noch ausgebaut.

Der deutsche Profifußball zeigt weiterhin ein Herz für die Talentförderung in mehr als 50 Sportarten: Die Partnerschaft der Deutschen Fußball Liga, der DFL Stiftung und der Deutschen Sporthilfe setzt sich bis 2025 fort, womit weiterhin junge olympische und paralympische Sportlerinnen und Sportler unterstützt werden.

Durch die Verlängerung baut der Profifußball die im Rahmen der Olympischen Spiele in Peking 2008 initiierte Partnerschaft aus und erweitert seine Förderleistungen, die nun bei jungen Athletinnen und Athleten noch früher greifen.

"Die Partnerschaft mit der Deutschen Sporthilfe steht sinnbildlich für Solidarität innerhalb des deutschen Sports - die für den Profifußball selbstverständlich ist", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Die Kooperation habe sich in den vergangenen zwölf Jahren "zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt, die wir gemeinsam fortschreiben möchten - im Sinne der Athletinnen und Athleten aus mehr als 50 Sportarten".

Die Liste der bislang geförderten Athletinnen und Athleten liest sich wie das "Who is Who" des deutschen Sports. Zu den Geförderten gehören bzw. gehörten unter anderem Laura Dahlmeier (Biathlon-Olympiasiegerin), Niklas Kaul (Zehnkampf-Weltmeister 2019), Malaika Mihambo (Sportlerin des Jahres 2019 und 2020, Weitsprung-Weltmeisterin 2019), Niko Kappel (Gold im Kugelstoßen bei den Paralympics 2016), Kira Walkenhorst (Beachvolleyball, Olympiasiegerin 2016 mit Laura Ludwig), Gina Lückenkemper (Sprint, Team-Europameisterin 2017), Johannes Floors (Sprint-Weltmeister, paralympisch), Johannes Rydzek (Nordische Kombination, Olympiasieger 2018), Simon Schempp (Biathlon-Weltmeister 2017), Elisabeth Seitz (Deutsche Meisterin im Turnen) und Andreas Wellinger (Olympiasieger 2018 im Skispringen).

"Ein außergewöhnliches und starkes Bekenntnis zur deutschen Sportfamilie"

Kern der Kooperation ist die von der DFL Stiftung vollständig finanzierte Nachwuchselite-Förderung der Deutschen Sporthilfe. Es wurden dabei bereits rund 850 Talente verschiedener olympischer und paralympischer Sportarten sowie aus dem Gehörlosensport gefördert. Die vom Profifußball unterstützten Athletinnen und Athleten gewannen bei Olympischen Spielen und den Paralympics sowie Welt- und Europameisterschaften bislang 616 Medaillen für Deutschland.

"Der Ausbau der Kooperation bis 2025 ist speziell in dieser für alle herausfordernden Zeit ein außergewöhnliches und starkes Bekenntnis zur deutschen Sportfamilie. Dadurch können künftig noch mehr junge Athletinnen und Athleten gefördert werden", betonte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.

Die DFL hatte in der Vergangenheit mit zahlreichen Spots immer wieder auf die hochkarätigen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler aufmerksam gemacht. Zu den Protagonisten zählten Lena Schöneborn, Steffi Nerius, Ole Bischof, Matthias Steiner, Britta Heidemann, Maria Höfl-Riesch, Heiner Brand, Gina Lückenkemper und Elisabeth Seitz. Aus dem Fußball eingebunden wurden in den seit 2009 produzierten Spots unter anderem DFB-Kapitän Manuel Neuer, Marco Reus, Felix Magath, Thomas Hitzlsperger und Gerald Asamoah.