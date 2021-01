Mourinhos Geduld mit Bale offenbar am Ende

kevin Warburton - A Moment in Sport via www.imago-

Finstere Miene bei Gareth Bale

Auch nach seiner Leihrückkehr von Real Madrid zu seinem ehemaligen Klub Tottenham Hotspur, läuft es für Gareth Bale alles andere als zufriedenstellend. Sein Coach José Mourinho ist mit dem Auftreten des walisischen Stars nicht glücklich und droht ihm im Training sogar mit der Rückkehr zu seinem spanischen Stammverein.

Seit Jahren bekommt Gareth Bale seine ins Wanken geratene Karriere nicht mehr in Fahrt. Bei Real Madrid ohne Chance unter Trainer Zinedine Zidane, läuft es auch bei seinem derzeitigen Klub Tottenham Hotspur nicht. Selbst im Norden Londons kommt der 31-jährige Waliser nicht an seine früheren Glanzzeiten heran und hütet bei den "Spurs" meist nur die Bank. Der als Befreiung erhoffte Wechsel hat sich bisher für den walisischen Nationalspieler kaum ausgezahlt.

"Geh zurück zu Real Madrid und spiel dort einfach keinen Fußball"

In der Premier League stand er bisher nur in vier Spielen auf dem Platz, einmal von Beginn an, die Torausbeute ist mit einem Treffer ernüchternd. Selbst in der Europa League, wo Bale in allen sechs Gruppenspielen in der Startelf stand, konnte er nur ein Tor beisteuern und blieb häufig hinter den Erwartungen zurück. Dazu kommen kleinere Verletzungen, mit denen sich der Waliser immer wieder herumschlagen muss.

Nun scheint auch seinem aktuellen Coach José Mourinho so langsam der Geduldsfaden mit dem Waliser zu reißen, der laut "englischen Medien" auf einer Trainingsaufnahme von "Spurs TV" in Richtung von Bale faucht: "Du willst hier bleiben? Oder geh zurück zu Real Madrid und spiel dort einfach keinen Fußball."

Das würde auch die Gerüchte unterstreichen, die von einem vorzeitigen Abbruch der Leihe Bales ausgehen. Mourinho selbst sagte auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen: "Es gab noch keine Sekunde eine Diskussion über dieses Thema."

Sollte Gareth Bale nicht langsam auf Trab kommen, könnte die emotionale Rückkehr zu Tottenham nach nur einem Jahr schon wieder vorbei sein und mit einer herben Enttäuschung enden. Bei seinem Stammklub Real Madrid wüsste der Waliser schon, was auf ihn zukommen würde.

red