Die Admira verstärkt sich mit David Atanga

David Atanga kehrt nach Österreich zurück

David Atanga kehrt nach Österreich zurück. Der 24-jährige Ghanaer von Holstein Kiel, der bereits bei Red Bull Salzburg, dem SV Mattersburg und dem SKN St. Pölten aktiv war, schließt sich leihweise bis zum Saisonende dem FC Admira Wacker an.

Die Admira rüstet für den Abstiegskampf weiter auf und holt mit David Atanga einen alten Bekannten nach Österreich zurück. Der 24-jährige Offensivspieler aus Ghana kommt leihweise bis zum Saisonende vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel und soll für mehr Schwung im Angriff der Südstädter sorgen. Zuvor war er bereits für Red Bull Salzburg, den SV Mattersburg und den SKN St. Pölten in der heimischen Bundesliga aktiv.

"David Atanga war und ist unser Wunschspieler. Wir haben als Verein alles unternommen, um David von Holstein Kiel loseisen zu können. Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen von Holstein Kiel, die diese Leihe ermöglicht haben und uns entgegengekommen sind", freut sich Admira-Sportdirektor Franz Wohlfahrt über den Transfer.

Insgesamt lief David Atanga bereits 34-mal in der österreichischen Bundesliga auf und erzielte dabei acht Tore, legte zudem vier weitere auf. Auch Admira-Coach Damir Burić zeigt sich begeistert: "Ich freue mich, dass es den Verantwortlichen gelungen ist, David zu uns zu lotsen. Er ist ein Profil-Spieler, den wir bisher so nicht in unseren Reihen hatten. Seine Verpflichtung eröffnet neue Möglichkeiten und macht uns variabler."

