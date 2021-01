Dynamo Dresden hofft auf Rückkehr ins Mannschaftstraining

Gabor Krieg via www.imago-images.de

Die Quarantäne für Dynamo-Trainer Markus Kauczinski endet am Freitag

Drittligist Dynamo Dresden hofft nach mehrtägiger Arbeitsquarantäne auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining am Dienstag. Eine Testreihe am Sonntag hatte ergeben, dass keine weitere Person aus dem Mannschaftskreis mit Corona infiziert wurde.

Am Montag wurde der Kader der Sachsen erneut getestet. Sollten die Ergebnisse das Ergebnis von Sonntag bestätigen, kann Dynamo am Dienstag wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Für Samstag steht das nächste Liga-Spiel zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

Die Quarantäne für Trainer Markus Kauczinski und eine weitere Person aus dem Mannschaftskreis, die beide am vergangenen Dienstag positiv auf das Virus getestet worden waren, endet am Freitag. Dann werden beide auch wieder in die turnusmäßige Testung mit der Mannschaft einsteigen.