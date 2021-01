"Marca" vermeldet Alaba-Einigung mit Real Madrid

Frank Hoermann/ SVEN SIMON via www.imago-images.de

David Alabas Wechsel zu Real Madrid nimmt konkrete Formen an

Die größte Sportzeitung Spaniens, die "Marca", lehnt sich weit aus dem Fenster und bezeichnet David Alaba bereits als Real Madrids "erste Verstärkung für die nächste Saison".

Real Madrid dürfte im Werben um ÖFB-Star David Alaba ein entscheidender Schritt gelungen sein. Wie die "Marca" am Dienstag auf ihrer Titelsteite berichtet, haben sich der österreichische Nationalspieler und der spanische Rekordmeister auf einen ablösefreien Wechsel nach Saisonende geeinigt.

Alaba würde demnach elf Millionen Euro pro Jahr verdienen und bei den "Königlichen" bis Sommer 2025 unterschreiben. In ihrem Online-Artikel, der bereits in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht wurde, beschrieb die Zeitung den 28-jährigen Wiener schon als Reals "erste Verstärkung für die nächste Saison".

💣💥💣💥 Alaba y el Real Madrid: acuerdo cerrado https://t.co/7KXanF19Mn Informa @Carpio_Marca — MARCA (@marca) 18. Januar 2021

Wenngleich es im spanischen Blätterwald oft laut rauscht, ohne dass danach viel Substanz übrig bleibt, ist diese Meldung der "Marca" durchaus ernst zu nehmen. Ohne stichhaltige Informationen würde sich die auflagenstärkste Sportzeitung Spaniens nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Zudem gilt das in Madrid ansässige Medium als besonders Real-affin und dementsprechend gut vernetzt in den Kreisen des "weißen Balletts".

ÖFB-Star Alaba bei Real bald an der Seite von Sergio Ramos?

Alaba wurde jahrelang im Nachwuchs der Wiener Austria ausgebildet und spielt seit der U17 bei Bayern München. Für die Profis des deutschen Rekordchampions und aktuellen Champions-League-Siegers hat der Wiener bisher 408 Pflichtspiele, in denen er auch 32 Tore erzielte, bestritten. Österreichs siebenfacher Fußballer des Jahres wurde mit den Bayern unter anderem neun Mal deutscher Meister und gewann zweimal die Champions League. Nach den gescheiterten Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung kann Alaba nun mit sämtlichen Interessenten frei verhandeln.

Bei Real wäre er als linker Innenverteidiger an der Seite von Kapitän Sergio Ramos eingeplant, doch schätzt die sportliche Führung der Madrilenen vor allem auch seine Qualitäten als variabel einsetzbarer Defensivspieler, der auch als Linksverteidiger beziehungsweise im zentralen Mittelfeld aushelfen kann.

David Mayr