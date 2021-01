Red Bull Salzburg macht Bernardo-Rückkehr fix

ASHLEY WESTERN via www.imago-images.de

Bernardo kehrt wieder nach Österreich zurück

Meister Red Bull Salzburg verstärkt seine Defensive mit einem alten Bekannten. Wie der Tabellenführer bekannt gibt, schließt sich der Brasilianer Bernardo von Premier League-Klub Brighton & Hove Albion leihweise bis Saisonende den "Roten Bullen" an.

Bernardo Fernandes da Silva Junior, kurz Bernardo, kehrt nach Österreich zurück. Der 25-jährige Brasilianer wechselt leihweise vom englischen Klub Brighton & Hove Albion zu Meister Red Bull Salzburg und wird den Tabellenführer bis zum Saisonende verstärken. Bereits 2016 war der brasilianische Defensivspezialist für die Salzburger im Einsatz und brachte es auf 26 Pflichtspiele für den österreichischen Serienmeister.

Bereits 2016 für Salzburg aktiv

"Für uns hat sich kurzfristig eine sehr gute Möglichkeit ergeben, Bernardo zurückzuholen. Er ist ein in der Defensive sehr flexibel einsetzbarer Spieler und wird uns von Beginn an weiterhelfen können. Aufgrund seiner Vergangenheit wird Bernardo keine Anpassungsschwierigkeiten an unserem Fußball bzw. im Klub haben", so Sportdirektor Christoph Freund über den Neuzugang.

Bernardo wechselte im Jänner 2016 von Red Bull Brasil nach Salzburg und brachte es in einem halben Jahr auf 16 Bundesligaspiele, ein 2. Liga-Match sowie vier Einsätze im ÖFB-Cup. Nach einer zweijährigen Zwischenstation bei RB Leipzig, schnürte der 25-Jährige seit Sommer 2018 seine Schuhe für den englischen Premier League-Klub, für den er seitdem in 39 Ligapartien zum Einsatz kam.

In der aktuellen Saison reichte es für Bernardo aber nur zu drei Einsätzen in der Liga, in der Mozartstadt erhofft sich der brasilianische Abwehrspieler wieder mehr Spielzeit. Im Interview nach seinem Wechsel blickt er seiner Rückkehr euphorisch entgegen: "Ich freue mich, wieder zurück zu sein."

