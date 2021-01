SKN St. Pölten leiht sich Tetteh von Salzburg

Rich von Biberstein/Icon Sportswire via www.imago-

Zuletzt stürmte Tetteh in der Major League Soccer

Der SKN St. Pölten verstärkt seinen im Herbst schon sehr treffsicheren Sturm (Alexander Schmidt und Dor Hugy schlugen je sieben Mal zu) auch noch mit Samuel Tetteh.

Die Niederösterreicher leihen sich den 24-jährigen Angreifer bis Sommer von Meister RB Salzburg, wo Tetteh anschließend noch einen Vertrag bis 31. Mai 2022 hat. Für den LASK kam Tetteh von Februar 2018 bis Juli 2020 auf 16 Treffer in 66 Bundesliga-Einsätzen. Zuletzt hatten ihn die Salzburger an Partnerklub RB New York verliehen.

"Wir wollen in der Offensive noch unberechenbarer werden", wird SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer in einer Aussendung der Niederösterreicher zitiert, "mit Samuel haben wir einen Spieler gefunden, der mit seiner Technik und mit seiner Schnelligkeit jene Attribute mitbringt, nach denen wir gesucht haben."

>> LASK handelt sich bei SKN-Stürmer Korb ein

red