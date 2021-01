BVB-Stürmer offenbar vor Profivertrag

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Steht vor einem neuen Vertrag beim BVB: Steffen Tigges

Unter dem neuen BVB-Trainer Edin Terzic gab Steffen Tigges Ende 2020 sein Profidebüt. Nun folgt für den Angreifer offenbar der nächste Schritt: die Unterschrift unter dem ersten Profivertrag bei Borussia Dortmund.

Der 22-Jährige wird nach Informationen von "transfermarkt.de" in Kürze ein Arbeitspapier beim Revierklub unterzeichnen. Spieler und Klub seien sich über die Details bereits einig. Der Vertrag soll eine Laufzeit bis 2024 besitzen, der aktuelle wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Steffen Tigges kam im Sommer 2019 vom VfL Osnabrück zur Dortmunder Borussia. Der Kapitän der U23-Mannschaft hatte bis zu seiner Beförderung zu den BVB-Profis in der laufenden Spielzeit zwölf Tore in 18 Spielen in der Regionalliga West erzielt. Bei den Profis kam er bislang insgesamt vier Mal zum Einsatz, ein Torerfolg blieb ihm bislang verwehrt. Zuletzt wurde er dreimal in der Bundesliga eingewechselt.

Der 1,93 Meter große Stürmer profitierte in den letzten Wochen vor allem von den Personalproblemen des Revierklubs. Vor dem Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen Eintracht Braunschweig Ende Dezember fehlte es Trainer Edin Terzic nach den Ausfällen von Erling Haaland und Youssoufa Moukoko an einer Alternative im Sturmzentrum.

"Es ist sehr schnell gegangen. Ich habe vor dem Spiel gegen Braunschweig nicht so richtig damit gerechnet", hatte Tigges zuletzt im vereinseigenen Interview über die rasante Entwicklung der letzten Wochen gesprochen. Terzic' Plan sei es gewesen, "eine klassische Neun" aufzustellen. Während dessen Vorgänger Lucien Favre in ähnlichen Situationen auf Offensivspieler wie Marco Reus, Julian Brandt oder Thorgan Hazard zurückgriff, entschied sich Edin Terzic für den jungen Mann aus der U23.

Seit der Rückkehr von Haaland und Moukoko reichte es für Tigges allerdings nur noch zu Kurzeinsätzen.