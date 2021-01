Polizei glaubt an Embolo-Flucht übers Dach

Revierfoto via www.imago-images.de

Breel Embolo steht für das BVB-Spiel im Gladbach-Kader

Der versöhnliche Hinrundenabschluss rückte bei Borussia Mönchengladbach schnell in den Hintergrund. Der Corona-Wirbel um Breel Embolo erhitzte die Gemüter.

Als Breel Embolo sein erstes Training nach der Suspendierung beendet hatte, kam in die Affäre um seinen Besuch einer illegalen Party neue Bewegung.

Entgegen der Beteuerungen des Fußballprofis von Borussia Mönchengladbach glaubt die Essener Polizei, dass der 23-Jährige in der Nacht zum Sonntag bei der Kontrolle eines Restaurants am Baldeneysee übers Hausdach in eine Wohnung geflohen ist. "Wir gehen davon aus, dass dieser Mann Embolo war", sagte ein Sprecher dem "SID".

Marco Rose war von den Diskussionen über die angebliche Teilnahme an einer pikanten nächtlichen Zusammenkunft in Corona-Zeiten genervt. "Breel ist gegen Dortmund dabei", sagte der Trainer nach dem glücklichen 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen mit Blick auf den Rückrundenauftakt am Freitag (20:30 Uhr) gegen den BVB. Doch mit der Rückkehr in den Kader ist das leidige Thema noch längst nicht abgehakt - das war auch Rose klar.

Kramer: "Wenn er sagt, dass er nicht da war, dann ist das so"

Embolo bestreitet nach wie vor, einer der 23 Partygäste gewesen zu sein. Allerdings war er in der Wohnung, in der er sich angeblich nur zum Basketball gucken mit einem Freund verabredet hatte, alleine angetroffen worden. "Im Optimalfall finden wir alle Mittel und Wege, die Wahrheit herauszubekommen. Ich glaube schon, dass das Breels Anwälte jetzt auch übernehmen werden", sagte Rose.

Für die Gladbacher geht es darum, ob der gegen Bremen vorsorglich wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung aus dem Kader gestrichene Stürmer gegenüber dem Verein und seinen Mitspielern die Wahrheit gesagt hat. "Wir haben intern ein sehr gepflegtes und ehrliches Miteinander. Wenn er sagt, dass er nicht da war, dann ist das so. Da stehe ich hinter", sagte Rio-Weltmeister Christoph Kramer in der "ARD".

Doch so einfach ist es nicht. Die Polizei stellte klar, dass sich "der Einsatz auf den Gastronomiebetrieb konzentriert" habe. "Er wird daraus lernen, und wir werden ihn unterstützen. Aber wir werden als Mannschaft schon auch hart ins Gericht gehen und das deutlich ansprechen", sagte Torhüter Yann Sommer bei "Sky" nach dem Spiel gegen Bremen.

Erst Thuram, nun Embolo: Unruhige Zeit in Gladbach

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) dürfte den Fall ebenfalls mit großem Interesse verfolgen. Die DFL hatte erst kürzlich an das Verantwortungsbewusstsein der Fußballprofis und Vereine angesichts der schwierigen Corona-Lage appelliert. Auch ohne Partybesuch bezeichnete Rose das Verhalten seines Schützlings als "völlig sinnfrei".

Gegen Dortmund setzt Rose aber wieder auf Embolo. Ebenso kommt Marcus Thuram nach abgesessener Sperre nach seiner widerlichen Spuck-Attacke zurück. Rose, der mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, will sich nach der "ordentlichen" Hinrunde jetzt wieder voll auf sportliche Themen konzentrieren.

"30 Punkte" seien das Ziel zur Halbzeit gewesen, so der Coach. Mit den erreichten 28 sei man davon "nicht so weit weg". Es gebe viele Dinge, auf denen man aufbauen könne. Aber auch viele Dinge, die man noch besser machen könne - auf und neben dem Platz.