Žulj bei Göztepe Izmir wieder im Aufwind

In der Türkei gibt es für Peter Žulj wieder mehr Grund zur Freude

So stellt man sich den Einstand bei seinem neuen Klub vor: Doppelpack im Debüt, Treffer im zweiten Spiel und zwei Siege, Peter Žulj hat nach seinem Leihwechsel von Anderlecht zu Götepe Izmir direkt eingeschlagen und genießt die Spielzeit in der Türkei.

Drei Tore in den ersten zwei Pflichtspielen, zwei Siege und sofort Leistungsträger, der Einstand von Peter Žulj bei seinem neuen Klub Göztepe Izmir klingt wie ein Märchen. Dabei machte der ehemalige Sturm Graz-Akteur zuletzt bei seinem Stammklub Anderlecht eine schwierige Zeit durch und verbrachte die letzten Spiele meist auf der Bank oder sogar auf der Tribüne. Der Leihwechsel in die Türkei stellt sich als "Karriereantreiber" heraus und der 27-jährige ÖFB-Teamspieler genießt diesen Umstand zurzeit, wie er im Gespräch mit der "Krone" klarmacht.

"Ich will wieder Spielzeiten kriegen, Freude am Fußball haben"

Beim RSC Anderlecht wollte es für Peter Žulj nie so wirklich klappen. Seit seinem Wechsel von Sturm Graz im Frühjahr 2019 stand der Mittelfeldmann in 40 Pflichtspielen für Anderlecht auf dem Rasen, dabei konnte er keinen einzigen Treffer verbuchen, lediglich fünf Assists wollten gelingen. Bei Göztepe sind es in zwei Pflichtspielen nun schon drei Tore.

Der Leihwechsel entpuppt sich als idealer Schritt in der etwas ins Stottern geratenen Karriere, wie Peter Žulj im Gespräch mit der "Krone" darlegt: "Ich hab mehrere Angebote gehabt, aber jenes von Izmir war die beste Option. Ich will wieder Spielzeiten kriegen, Freude am Fußball haben, das war in Belgien nicht mehr der Fall. Daher ist die Leihe bis Saisonende ideal."

Die gewonnen Spielzeit ist auch im Hinblick auf einen Kaderplatz bei der EM wichtig, elfmal lief der 27-Jährige bisher für das österreichische A-Nationalteam auf, sollte Žulj seine aktuelle Form halten können, kämen bestimmt noch ein paar weitere hinzu. Doch damit beschäftigt er sich momentan nicht: "An die denk ich jetzt nicht, es geht um meine Karriere. Ich will mit unserem jungen Team Erfolg haben."

Den hat er aktuell, durch die zwei Siege hat sich Göztepe etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und steht mit 25 Punkten nun auf dem zehnten Tabellenplatz. Aber nicht nur sportlich hat es ihm sein neuer Arbeitgeber angetan, auch die Stadt selbst taugt dem ÖFB-Legionär: "Sonne, Meer - da ist auch deine Gemütslage gleich anders, als wenn es immer dunkel und grau ist wie in Belgien."

red